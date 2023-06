Premiado diretor mineiro faz escola no cinema do interior

Gravação de curta-metragem feito por jovens de Minas Gerais (foto: Divulgação ) Na próxima semana, o filme “Morro do cemitério”, do mineiro Rodrigo Meireles, vai representar a cidade de Conselheiro Lafaiete e a Região do Alto Paraopeba no 17º Festival Taguá de Cinema, em Brasília.





No último domingo (28/5), “Morro do cemitério” foi escolhido o melhor filme no 4º Festival de Curtas de Jundiaí.













Conterrâneo de Meireles, Pedro Rocha é o diretor da obra, que explora o pensamento existencialista e abre o debate para o conflito de gerações.





O curta contou com mais de 30 colaboradores em quatro dias de filmagens, em Esmeril, um distrito de Congonhas. O projeto teve a participação de artistas de Conselheiro Lafaiete, Belo Horizonte, São João del-Rei, Congonhas, Tiradentes, Entre Rios de Minas e Ouro Branco.





“A pluralidade é o grande trunfo do nosso curta, o olhar carinhoso de cada artista e profissional para com essa região tão farta de histórias a serem contadas”, afirmou o diretor.





A estudante do sétimo período de cinema Ana Cândida Costa de Araújo atuou na direção de fotografia. “Foi uma oportunidade de ouro ver essa ideia sair do papel e tomar vida. Tem coisa que a gente só aprende na prática, e rodar um filme com essa equipe foi um privilégio.”