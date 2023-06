'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' estreia nos cinemas brasileiros

677

Filme é uma continuação de Homem-Aranha: No Aranhaverso. (foto: Sony Pictures/Divulgação)

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" estreou nesta quinta-feira, 1º de junho, nos cinemas brasileiros, dando continuidade à saga de Miles Morales, que começou com o premiado "Homem-Aranha: No Aranhaverso", vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2019. A sequência apresenta uma reviravolta na trama do herói e no universo aracnídeo.





Situado um ano e meio após o primeiro filme, o novo longa acompanha Miles enquanto ele se esforça para proteger Nova York e enfrenta a pressão dos pais para ingressar na universidade e manter boas notas no colégio. Tudo isso sem revelar sua identidade secreta. No entanto, a vida do jovem estudante não é nada fácil.





Enquanto isso, Gwen Stacy se junta ao grupo dos Homens-Aranhas, que se propõem a livrar o multiverso das anomalias existentes em cada dimensão. Vários novos personagens são introduzidos na trama, destacando-se por seus estilos distintos, trajes e maneiras de falar. Confira o trailer do filme:









Miguel O’Hara, que teve uma breve aparição nas cenas pós-créditos do primeiro filme, também assume um papel importante na sequência. "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" faz referências à trilogia original e apresenta novos desafios para os heróis.





A animação ainda indica a existência de um terceiro filme para encerrar a história de Miles Morales e Gwen Stacy. Intitulado "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso", a última produção ainda não tem data de lançamento confirmada.





Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", Phil Lord e Chris Miller comentaram que as expectativas eram baixas no início, mas foram aumentando com o passar do tempo. 'Historicamente, tivemos a vantagem de baixas expectativas. Então, começaram a surgir comentários como ‘Na verdade, isso é bom’. O ‘na verdade’ aparece em muitas críticas das coisas que fazemos. A expectativa é alta, e precisamos superá-la', afirmou Miller.