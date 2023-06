Estrelas da Netflix vêm ao Brasil para evento

677

Bora arrumar a casa que as visitas estão chegando!



O #TUDUM está de volta ao Brasil e vai trazer Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, India Amarteifio, Chase Stokes, Maisa e muitos outros.



Entre os dias 16 e 18 de junho rola o evento presencial no... pic.twitter.com/66D4NbF79r %u2014 netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 1, 2023

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (1/6), a lista de estrelas que vão participar do TUDUM, evento da gigante do streaming, no próximo dia 17 de junho. Denominado “Um evento mundial para os fãs”, o show vai revelar novidades, mostrar cenas inéditas e contar com a participação de grandes nomes dos filmes e séries disponíveis da plataforma.

Depois de dois anos sendo realizado de forma remota, o evento volta ao formato presencial, na área externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Segundo a Netflix, todas as estrelas estarão in loco para a festa. O show terá mais de duas horas e será apresentado por Maisa (De volta aos 15), Chase Stokes (Outer banks) e Maitreyi Ramakrishnan (Eu nunca).

O trio convidará colegas de streaming para interagir com os fãs e fazer os anúncios. Confira a lista completa demais estrelas que participarão do evento:

Arnold Schwarzenegger (FUBAR)

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley (3 body problem)

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey (The witcher)

Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella (Rebel Moon)

Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt (Agente Stone)

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu (Avatar: the last airbender)

Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas (Sintonia)

Chris Hemsworth e Sam Hargrave (Resgate 2)

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar (One Piece)

André Lamoglia e Valentina Zenere (Elite)

Nicola Coughlan (Bridgerton)

India Amarteifio e Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton)

Jaren Lewison e Darren Barnet (Eu nunca)

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina (The archies)

Aria Mia Loberti e Louis Hofmann (Toda luz que não podemos ver)

Além do show, serão realizadas experiências imersivas no Pavilhão da Bienal, entre os dias 16 e 18 de junho. São instalações temáticas, inspiradas em filmes e séries da Netflix.

Como participar

Para ver as estrelas da Netflix, os fãs terão que retirar ingressos (foto: Reprodução / Netflix)

Para poder assistir ao evento, é preciso ter ingressos. As entradas são gratuitas e serão distribuídas a partir do meio-dia de amanhã, no site tudum.com/brasil. Além das entradas para o show, também serão disponibilizados novos ingressos para as experiências imersivas. Quem tiver a entrada para as experiências no dia 17 também precisa de uma para assistir ao show, se desejar.

O evento com os artistas começa às 17h30. O show também será transmitido ao vivo pelo Youtube da Netflix Brasil.