Morre Lauro Fabiano, dublador de Dumbledore em Harry Potter, aos 85 anos

O dublador completaria 86 anos no mês de julho. (foto: Reprodução e Divulgação/Warner Bros.)

Lauro Fabiano, conhecido por ser a voz de Alvo Dumbledore na franquia Harry Potter, faleceu aos 85 anos na madrugada de quinta-feira, 1º de julho. A causa da morte foi uma doença respiratória, a qual ele enfrentava há alguns meses. Detalhes sobre o velório ainda não foram divulgados. A informação foi confirmada pela Rádio Tupi.





O dublador iniciou sua carreira na área em 1953, quando participou da dublagem do filme "Peter Pan", da Disney. Desde então, emprestou sua voz a personagens icônicos como Tio Phil na série "Um Maluco no Pedaço", Spock em "Star Trek" e o Senhor Burns em "Os Simpsons". Em 2010, Lauro Fabiano recebeu um Oscar da Dublagem de Melhor Dublador Coadjuvante pela atuação como Dumbledore em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe".





Além de sua carreira como dublador, Fabiano também atuou como radialista e encerrou sua trajetória na Super Rádio Tupi, onde trabalhou como radioator no programa Patrulha da Cidade. Como diretor, esteve à frente das dublagens de filmes renomados como "A Viagem de Chihiro", "A.I. - Inteligência Artificial" e "Batman Begins".