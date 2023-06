Globo e Disney firmam parceria para coprodução de filmes nacionais

677

As produções serão disponibilizadas nos serviços de streaming da Disney e da Globo. (foto: Patrick T. FALLON/AFP)

A Globo anunciou uma parceria inovadora com a Disney para a coprodução de filmes brasileiros. O acordo prevê a produção de quatro longas-metragens, com um lançamento por ano. Os filmes serão exibidos nos cinemas e, posteriormente, estarão disponíveis simultaneamente no Globoplay e em um dos serviços de streaming da Disney no Brasil (Disney+ e Star ).





A parceria ainda será analisada pelo CADE, órgão responsável por garantir a livre concorrência no mercado brasileiro. Informações adicionais sobre as produções, como títulos, datas e elenco, serão divulgadas ao longo do período de vigência do contrato entre as duas companhias.





Erick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, afirma que o conteúdo nacional é o elemento central do Globoplay. A nova parceria com a Disney amplia o alcance desse conteúdo ao permitir que os filmes abrangidos pelo acordo cheguem a outros territórios cobertos pelo Disney e Star , além de reforçar a janela de exibição nos cinemas com os esforços conjuntos de marketing e distribuição. Isso beneficia tanto os consumidores quanto os criadores de conteúdo.





Renato D'Angelo, Gerente Geral da The Walt Disney Company Brasil, expressa seu entusiasmo com a nova parceria com a Globo, destacando a importância do conteúdo local na estratégia da empresa. O acordo contribuirá para apresentar ainda mais conteúdos relevantes à audiência, evidenciando a qualidade das produções brasileiras para o mundo.