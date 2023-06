Ted Lasso: estagnação, libertação e amadurecimento nas três temporadas

Roy Kent (Brett Goldstein) derrama lágrimas, Nate Shelley (Nick Mohammed) se desculpa, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) coloca sua raiva de lado, Trent Crimm (James Lance) finaliza seu livro e Keeley Jones (Juno Temple) assume sua força. Ted Lasso (Jason Sudeikis), gentil e muitas vezes perdido, descobre seu lugar no mundo após uma jornada de autoconhecimento.

Apesar de críticas sobre a série ter se desviado do foco na terceira temporada, Ted Lasso consegue redirecionar seu rumo ao abordar personagens bem construídos que estavam estagnados e presos em armadilhas criadas por eles mesmos. A pergunta 'As pessoas podem mudar?' é respondida com um sonoro 'provavelmente' no último episódio da série.