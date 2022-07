Jeremy Strong, que interpreta Kendall Roy em 'Succession', foi indicado ao prêmio de ator em série de drama (foto: HBO/Divulgação) O Emmy, maior premiação da televisão estadunidense, acaba de divulgar a lista de indicados para a edição de 2022. Entre as mais de 100 categorias da 74ª edição, os destaques ficam com as séries "Succession" e "Ted Lasso".

Figuras carimbadas nas premiações, "Succession" e "Ted Lasso" dominaram o Emmy, Globos de Ouro e Critic's Choice Awards e, com as novas temporadas, buscam mais.

Série sobre a vida e a empresa da família bilionária Roy, "Succession" é a mais indicada da edição com 25 categorias. O técnico sensível e estabanado "Ted Lasso" disputa 20.

"The white lotus", a minissérie sobre um crime misterioso em um resort no Havaí, empata com "Ted Lasso" e se torna a produção com maior número de nomeações em minissérie, 20 ao total.

Geralmente destaque e na liderança de edições anteriores, as séries da Netflix não deixaram a desejar. Títulos como "Round 6", "Stranger Things" e "Ozark" disputam as categorias principais e têm, respectivamente, 14, 13 e 13 indicações.

A HBO, casa da mais indicada "Succession", continua uma máquina de Emmys. Outras produções fizeram bonito e passam dos dois dígitos em categorias. É o caso de "Hacks", com 17; "Euphoria", com 16; e "Barry", com 14.

A Amazon Prime Video não fez tanto barulho, porém tem a forte concorrente e multi-vencedora "The marvelous mrs. Maisel" entre as mais nomeadas, com 12 categorias.

Das mais novas produtoras, as novatas Apple TV+ e Star mostraram a que vieram. A primeira emplacou, além de "Ted Lasso", "Ruptura", com 14 indicações, e a veterana "The morning show", que figura na lista de Melhor atriz em série dramática, com a atriz Reese Whiterspoon.

A Star /Hulu, por sua vez, dominou a categoria de minisséries com "Pam & Tommy", com 10 indicações, "Dopesick" e "Dropout". Por fim, "Only murders in the building", estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, emplacou 17 nomeações.

Confira os principais indicados ao Emmy 2022:

Minissérie

Dopesick

The dropout

Inventando Anna

Pam & Tommy

The white Lotus





Série de drama

Better call Saul

Euphoria

Ozark

Ruptura

Squid Game

Stranger things

Succession

Jaqueta amarela

Série de comédia

Abbott Elementary

Barry

Curb your enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs Maisel

Only Murders in the bulding

Ted Lasso

What we do in the shadows





Ator em série de drama

Jason Bateman - Ozark

Brian Cox - Succession

Lee Jung-Jae - Round 6

Bob Odenkirk - Better call Saul

Adam Scott - Ruptura

Jeremy Strong - Succession

Atriz em série de drama

Jodie Comer - Killing Eve

Laura Linney - Ozark

Melanie Lynskey - Jaqueta amarela

Sandra Oh - Killing Eve

Reese Witherspoon - The Morning show

Zendaya - Euphoria





Ator em minissérie ou filme para TV

Colin Firth - A escada

Andrew Garfield - Em nome do céu

Oscar Isaac - Cenas de um casamento

Michael Keaton - Dopesick

Himesh Patel - Estação onze

Sebastian Stan - Pam & Tommy

Atriz em minissérie ou filme para TV

Toni Collette - Ninguém pode saber

Julia Garner - Inventando Anna

Lily James - Pam & Tommy

Sarah Paulson - American crime story: impeachment

Margaret Qualley - Criada

Amanda Seyfried - The dropout





Ator em série de comédia

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Nicholas Hoult - The great

Steve Martin - Only murders in the building

Martin Short - Only murders in the building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Atriz em série de comédia

Rachel Brosnahan - The marvelous mrs. Maisel

Quinta Brunson - Abbott elementary

Kaley Cuoco - The flight attendant

Elle Fanning - The great

Issa Rae - insecure

Jean Smart - Hacks





Talk show

The daily show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last week tonight with John Oliver

Late night with Seth Meyers

The late show with Stephen Colbert

Competição

The amazing race

Lizzo’s watch out for the big grrrls

Nailed it

Rupaul’s drag race

Top chef

The voice