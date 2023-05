Série Citadel faz piada obscena sobre Kate Middleton, princesa de Gales

677

Citadel é dirigida pelos irmãos Joe e Anthony Russo. (foto: Divulgação/Amazon Prime Video)



A série Citadel, protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, e produzida pela Amazon Prime Video, provocou controvérsias ao fazer uma piada obscena envolvendo Kate Middleton, a princesa de Gales. Os novos episódios são lançados todas as quintas-feiras, e a trama gira em torno de temas de ação e espionagem.





Em um dos episódios, um personagem conhecido como 'chefe do crime' faz uma comparação ofensiva entre invadir um escritório e estar 'entre as pernas da duquesa de Cambridge'. Vale lembrar que Kate Middleton ostentou esse título até setembro do ano passado e agora é a princesa de Gales.





Richard Fitzwilliams, comentarista de assuntos relacionados à família real britânica, criticou a série por 'atacar' Kate Middleton. Ele considerou a citação feita pelo personagem como 'inimaginável' e 'chocante'. Fitzwilliams também afirmou, em entrevista ao portal The Sun, que a Amazon deveria ter informado a família real sobre a inclusão de Kate na produção.





A série Citadel é dirigida pelos irmãos Joe e Anthony Russo, conhecidos por seu trabalho em Vingadores, e estreou na plataforma de streaming em 28 de abril. A produção já foi renovada para uma segunda temporada.





A trama segue os personagens Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), dois ex-agentes que tiveram suas memórias apagadas e são convocados para enfrentar forças malignas do passado. Com a ajuda do espião mestre Bernard Orlick (Stanley Tucci), eles precisam recuperar suas memórias para salvar o futuro.