Festa Junina: as músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável pela arrecadação dos direitos autorais de execução pública, reuniu uma lista com as vinte músicas mais tocadas nas festas juninas do Brasil nos últimos dez anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com a chegada do mês de junho começam as festividades juninas. A festa de São João é a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas do carnaval. Na manhã desta quinta-feira (1/6), “finalmente junho” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A ocasião é marcada por muita música, principalmente no momento em que os casais dançam a tradicional "quadrilha'.





Ritmos musicais como baião, xote, xaxado, forró e sertanejo tornam a festa mais animada. Pensando nisso, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), responsável pela arrecadação dos direitos autorais de execução pública, reuniu uma lista com as vinte músicas mais tocadas nas festas juninas do Brasil nos últimos dez anos.

Confira a lista a seguir:

20- Marcando a quadrilha, de Mário Zan

19- Xote da alegria, de Tato

18- Rindo à toa, de Tato

17- Antonio Pedro e João, de Benedito Lacerda e Oswaldo Santiago

16- Xote dos milagres, de Tato

15- Quadrilha (instrumental), de Josias Damasceno de Almeida

14- Isso aqui tá bom demais, de Dominguinhos e Nando Cordel

13- Pula a fogueira, de João Bastos Filho e Amor

12- Frevo mulher, de Zé Ramalho

11- Quadrilha brasileira, de Gerson Filho e José Maria de Aguiar Filho

10- Fogo sem fuzil, de Gonzagão e José Marcolino

9- São João na roça, de Zé Dantas e Gonzagão

8- Esperando na janela, de Targino Gondim, Raimundinho do Acordeon e Manuca Almeida

7- O xote das meninas, de Zé Dantas e Gonzagão

6- Eu só quero um xodó, de Anastácia e Dominguinhos

5- Pagode russo, de João Silva e Gonzagão

4- Asa branca, de Gonzagão e Humberto Teixeira

3- O sanfoneiro só tocava isso, de Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros

2- Olha pro céu, de Gonzagão e José Fernandes de Carvalho

1- Festa na roça, de Mário Zan e Palmeira

Cobrança de direitos autorais

Os valores arrecadados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição vão para os compositores, artistas e demais titulares, que ficam com 85% da receita, além das atividades de gestão coletiva, que ficam com os 15% restantes. Dentro desta porcentagem, 6% são repassados às associações de música e 9% ao Ecad.

Antes da realização de um evento, os organizadores e promotores devem procurar a unidade do Ecad mais próxima para cadastrar o evento a ser realizado e solicitar o cálculo do valor a ser pago pela utilização das músicas, por meio de um roteiro musical. Para este ano, as equipes do órgão reforçaram a campanha de conscientização sobre o pagamento dos direitos autorais.





“A música é um fator determinante para muitos negócios, é utilizada como estratégia e investimento de diversas marcas. Não é possível que ainda tenhamos que discutir se um evento deve ou não pagar para usar música. Trabalhamos duro para que compositores e artistas recebam a remuneração justa por sua arte", afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.