Mês das festas juninas: arraiás em BH começam neste sábado

Começou o mês das festas juninas e a PBH promove diversas atrações



Com a chegada de junho, aumentam as expectativas para as tradicionais festas juninas, com suas quadrilhas e comidas típicas.





O evento traz dezenas de atividades gratuitas como apresentações artísticas, oficinas e ações voltadas à gastronomia típica, à contação de histórias, às brincadeiras, entre outras.

A programação começa neste sábado (3/6) nos Centros Culturais de BH, com entrada gratuita. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais dos Centros Culturais e no site do Circuito Municipal de Cultura

Confira a programação completa

“Arraiá Curturá do Vila Marçola”

3 de junho, sábado, das 14h às 22h

Centro Cultural Vila Marçola (R. Mangabeira da Serra, 320 - Marçola)

Evento gratuito e aberto ao público





O “Arraiá Curturá do Vila Marçola” terá atividades formativas “Oficina de customização de trajes típicos juninos”, às 15h, e “Memórias culinárias juninas”, às 16h, além da apresentação da “Quadrilha Arraial da Serra”, às 17h.





A programação conta, ainda, com a oficina “Brinquedos e Brincadeiras”, às 14h, voltada ao público infantil; e com a “Barraca DuBeco Ballroom”, que celebra a comunidade LGBTQIA+ entre 18h e 22h.









“Arraiá do Centro Cultural Padre Eustáquio”

3 de junho, sábado, das 9h às 22h

Centro Cultural Padre Eustáquio (R. Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio)

Evento gratuito e aberto ao público





O “Arraial do Centro Cultural Padre Eustáquio” recebe barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras juninas para toda a família. O evento começa com uma aula coletiva de forró, entre 9h e 13h.





Das 15h às 15h30, é a vez da apresentação do “Quadrilha Junina Arraial Dú Tadeu”, projeto surgido, em 2008, a partir de um grupo de jovens católicos entusiastas da cultura junina. Fechando a programação, das 16h e 22h, os shows do “38º Encontro de Forrozeiros de BH" reúne bandas, cantores, DJs e amantes do forró num momento festivo, marcado pela fusão de elementos tradicionais e contemporâneos desta popular vertente da dança.

15 de junho, quinta-feira, às 20h

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado (R. Jauá, 80 - Alípio de Melo)

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no site da Sympla





A programação começa às 20h, o projeto especial do Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado recebe a Quadrilha Junina Bela Flor, que desde 2020 dedica-se à realização de apresentações voltadas para a temática junina.





O grupo folclórico apresenta o tema “Chapeuzinho Vermelho”, na qual, a apresentação traz clássicos da música nordestina que passam por gêneros como baião, xote, forró e arrasta pé, com músicas de nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.





“Arraial do Centro Cultural São Bernardo: Café com Lorota Junino”

16 de junho, sexta-feira, a partir das 14h30

Centro Cultural São Bernardo (R. Edna Quintel, 320 - São Bernardo)

Evento gratuito e aberto ao público

O “Arraial do Centro Cultural São Bernardo: Café com Lorota Junino”, conta com uma mesa de café compartilhada e três atrações artísticas durante a tarde. O evento começa às 14h30, com o violeiro Nicanor, morador do bairro da Região Norte da capital, que apresenta sua moda de viola.





Um pouco mais tarde, às 15h15, o grupo de patrimônio cultural Rosas do São Bernardo apresenta músicas, danças e boa prosa; às 16h, a “Quadrilha Junina Arraial Dú Tadeu” volta a mostrar sua dança em um encontro com a comunidade do bairro São Bernardo.

“Festa Junina do Usina de Cultura”

23 de junho, sexta-feira, às 18h

Centro Cultural Usina de Cultura (R. Dom Cabral, 765 - Ipiranga)

Evento gratuito e aberto ao público

A “Festa Junina do Usina de Cultura” conta com mostra de artesanato e comidas típicas, pescaria e quadrilha organizada pela comunidade. Na ocasião, o equipamento cultural localizado no bairro Ipiranga recebe o show da banda Suvaco Xerôso, que apresenta xotes e músicas de forró variadas de cantores como Gonzaga e Dominguinhos, executadas em uma narrativa performática e teatral.





“Arraial do Centro Cultural São Geraldo”

24 de junho, sábado, a partir das 17h

Centro Cultural São Geraldo (R. Silva Alvarenga, 548 - São Geraldo)

Evento gratuito e aberto ao público





A banda Suvaco Xerôso, também abre o “Arraial do Centro Cultural São Geraldo”, no dia 24, sábado, às 17h. Após o show, às 20h, o evento recebe a apresentação da tradicional “Quadrilha São Gererê”, formada em 1979 por moradores do bairro da Região Leste e focada nos elementos originários da celebração junina.





“Arraial do Centro Cultural Venda Nova”

24 de junho, sábado, das 13h às 19h

Centro Cultural Venda Nova (R. José Ferreira dos Santos, 184 - Jardim dos Comerciários)

Evento gratuito e aberto ao público





O “Arraial do Centro Cultural Venda Nova” inclui apresentações de duas quadrilhas da cidade: a “Quadrilha Traços de União”, às 14h30; e a “Quadrilha Forró de Minas”, às 16h. A programação fecha com o grupo Forró de Cabo a Rabo, formado pelo sanfoneiro Lídio Costa, do Vale do Jequitinhonha, que se debruça sobre o repertório do forró tradicional.





“Aniversário de 15 anos do Centro Cultural Lindeia Regina”

24 de junho, sábado, das 14h30 às 22h

Centro Cultural Lindeia Regina (R. Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Regina)

Evento gratuito e aberto ao público





O “Aniversário de 15 anos do Centro Cultural Lindeia Regina” inclui um sarau literário, teatro de bonecos, atividades circenses e a exibição de um documentário comemorativo sobre os 15 anos da unidade.





A partir das 18h, apresentações de música sertaneja de raiz e modas de viola caipira compõem a programação do tradicional "Noite do Sertão", intercaladas por apresentações de dança do grupo Namastê e dos artistas Ivaine e Marcelo. Às 20h, é a vez da “Quadrilha Fogo na Perna”, que promete colocar todo mundo para dançar. Quem fecha a noite é o grupo "Forró de Cabo a Rabo", cujo show começa às 21h.









“Arraial do Urucuia”

25 de junho, domingo, das 15h às 20h

Centro Cultural Urucuia (R. W-3, 500 - Pongelupe)

Evento gratuito e aberto ao público





O “Arraial do Urucuia” terá o show da cantora, compositora e triangulista Marina Flor, às 17h. A apresentação é focada no repertório autoral da artista, que atua no cenário musical de BH há 20 anos, tendo como foco o forró pé de serra e outros ritmos brasileiros que dão forma às canções de seu primeiro EP, “Pé de Vento”, atualmente em desenvolvimento.





“Arraial do Mercadinho”

30 de junho, sexta-feira, a partir das 14h

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira (R. Formiga, 140 - Lagoinha)

Evento gratuito e aberto ao público





Encerrando o “Arraial do Mercadinho” traz shows do grupo Sons da Lagoinha e da dupla Henrique Octávio e Eduardo, cujo trabalho resgata origens da música sertaneja e protagoniza a viola caipira.