Xuxa e banda Haim se encontram após homenagem com Ilariê em show

O encontro foi compartilhado por Xuxa em suas redes sociais. (foto: Reprodução/Redes sociais)

O grupo musical norte-americano Haim teve um encontro especial com a apresentadora brasileira Xuxa Meneghel. O momento foi compartilhado por Xuxa em suas redes sociais no final da tarde desta quinta-feira (1/6). Na legenda, ela escreveu: 'E não é que o encontro aconteceu… Sonho sempre vem para quem sonhar', fazendo referência à música Lua de Cristal, lançada por Xuxa em 1990.





A banda Haim veio ao Brasil para participar do Festival Mita e durante a noite de domingo, 28 de maio, surpreendeu o público com uma performance de 'Ilariê', um dos grandes sucessos de Xuxa. A canção foi composta por Marlene Mattos e Cid Guerreiro. Veja o momento:





O encontro entre Xuxa e as integrantes da banda Haim mostra a admiração mútua entre as artistas e a influência da apresentadora brasileira no cenário musical internacional. Confira a publicação: