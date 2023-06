Taylor Swift no Brasil: o que sabemos até o momento

677

Fãs brasileiros de Taylor Swift estão aguardando o anúncio da 'The eras tour' no país (foto: Reprodução/Twitter) O anúncio da turnê de Taylor Swift no Brasil, a “The Eras Tour”, pode estar próximo de se tornar realidade. Após o alerta desta quarta-feira (31/5) do jornalista José Norberto Flesch, conhecido por divulgar em primeira mão as apresentações internacionais no país, fãs da cantora reuniram supostas pistas das movimentações para o show no país. Veja tudo que foi levantado até o momento!









ATENÇÂO!



O anúncio de Taylor Swift no Brasil está chegando.



Avisei desde janeiro.



Preparem o calmante! %u2014 José Norberto Flesch (@jnflesch) May 31, 2023





Logo depois, fãs descobriram que a produtora de shows no Brasil, T4F, supostamente teria comprado os direitos do domínio “taylorswiftnobrasil.com. br” dia 22 de maio. Esta é a mesma empresa que faria a turnê “Lover fest” da cantora em 2020, antes das apresentações serem canceladas devido à pandemia de COVID-19.





O site Zero Live deu mais detalhes sobre as datas para divulgação, ainda sem nenhum tipo de confirmação oficial. Segundo o portal, Taylor deve divulgar o show no país nesta sexta-feira (2/6) e a venda dos ingressos já começa na próxima semana - pré-venda na terça-feira (6/6) e venda geral quinta-feira (8/6).

Eles ainda informaram que os shows passarão por três cidades em outubro: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Taylor Swiftf - Brasil em Octubre 2023

São Paulo,

Curitiba,

Rio de Janeiro %u2014 zero_Live (@ZeroLive_Pe) May 31, 2023

Taylor fez uma única breve passagem pelo Brasil para um pocket show no Rio de Janeiro, exclusivo para imprensa e convidados. A cantora nunca trouxe nenhuma de suas turnês mundiais para o país. Ela chegou a marcar shows da “Lover fest” para julho de 2020, mas com a pandemia de COVID-19, precisaram ser cancelados.

Após o confinamento e três álbuns lançados depois do “Lover”, Taylor iniciou uma turnê pelos Estados Unidos, a “The eras tour”, em março deste ano, onde ela passa por músicas de todos seus dez discos: “Taylor Swift” (2006); “Fearless” (2008); “Speak Now” (2010); “Red” (2012); “1989” (2014); “Reputation” (2017); “Lover” (2019); “Folklore” (2020); “Evermore” (2020); “Midnights” (2022).