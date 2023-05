Taylor Lautner ironiza regravação do 'Speak Now', de Taylor Swift: 'Orando'

677

Taylor Swift namorou Taylor Lautner em 2009 (foto: Reprodução/Twitter) Os fãs da cantora Taylor Swift se empolgaram com o anúncio de re-lançamento do seu terceiro álbum de estúdio, o “Speak Now”, para o dia 7 de julho. Por outro lado, os ex-namorados da artista podem não estar tão contentes assim, já que as músicas se tratam de seus relacionamentos passados, como Taylor Lautner ou John Mayer, e a regravação poder trazer as histórias à tona novamente.









Em entrevista ao site Today, Lautner deu risada ao ser questionado sobre o sentimento de reviver esta época com o lançamento da regravação de Swfit. “Acho que é um ótimo álbum. Sim, me sinto seguro", disse. No entanto, ele sente que outro ex da cantora não deve se sentir tão bem assim. "Estou orando por John".





O ator se refere a John Mayer, que se relacionou com a cantora na mesma época - entre 2009 e 2010. As letras de “Dear John” e “The story of us”, por exemplo, são supostamente para o cantor e falam sobre um relacionamento tóxico com um homem mais velho - os dois têm 12 anos de diferença e na época do namoro, ele tinha 32 anos e ela 19.





Taylor’s Version

A regravação do “Speak Now” faz parte de um projeto da cantora, chamado de “Taylor’s version”, onde ela grava todas suas músicas antigas para que possa ter o direito sobre elas após uma polêmica da gravadora.





Qual a polêmica? No início da carreira, Taylor assinou com a Big Machine Records um contrato de 13 anos. Nesse período, a artista produziu seis álbuns: “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014) e “Reputation” (2017). Todos eles têm os direitos reservados pela própria gravadora e não pela cantora.





Com o fim do contrato, Taylor fez uma oferta à gravadora para que pudesse comprar as próprias músicas, mas não conseguiu e as canções foram vendidas para a empresa Shamrock Holdings, um fundo de investimentos. “Eu sempre quis ser dona das minhas músicas, desde que comecei a escrever. Mas a maioria dos artistas não são donos de seus trabalhos, esta é a indústria musical”, contou a cantora em entrevista ao programa “Late Night com Seth Meyers”.





“Anos atrás eu deixei bem claro que queria comprar minha própria música, mas não me deram essa oportunidade e venderam para outra pessoa. Então eu pensei que primeiramente fui eu quem fez essas músicas e eu posso fazer novamente. Isso é o que estamos fazendo”, explicou ela.





Portanto, ela ressaltou: “Quando algo diz ‘Taylor’s Version’ perto significa que eu sou dona, o que é empolgante.”





Taylor já regravou os discos “Fearless” e “Red”. Agora, ela anunciou que sua versão do “Speak Now” chegará em todas as plataformas digitais no dia 7 de julho.