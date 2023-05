Burn Experience promete muito churrasco e comidas de chefs renomados

Burn Experience (foto: Caricatte/Milk Shake Estúdio)



No dia 27 de maio, sábado, vai acontecer a 10ª edição da Burn Experience. Marcado para às 13 horas, na Casa de Retiros São José, no bairro Dom Cabral, o evento garante sete horas intensas de muitos cortes de carnes, bebida gelada e música animada.

Neste ano, para deixar a comida ainda mais atrativa, chefs renomados de todo o Brasil vão apresentar diferentes pratos nas 32 estações. Os amantes de uma boa carne assada e bebida gelada já podem adquirir seus ingressos, que estão disponíveis no site da Sympla

“Para comemorar essa 10ª edição da Burn, vamos trazer grandes nomes da gastronomia mineira e brasileira para encantar os paladares de todos e também vamos incluir uma roda de música caipira, para os amantes de um sertanejo de raiz com muita qualidade. O nosso plano é realizar duas festas em 2023; a 11ª edição já está em planejamento”, declara José Geraldo Valério, um dos idealizadores do evento e também um dos proprietários do Underground Black Pub.

Chefs renomados são a grande atração

O all inclusive gastronômico mais aguardado do ano vai trazer grandes chefs renomados da equipe Carnívoros BBQ para cuidar das 32 estações. Uma das estrelas da festa será a chef mineira Sheilla Furman com uma deliciosa paella marinera. Ela ficou entre os três finalistas do reality de gastronomia The Taste Brasil, apresentado pelo canal de TV GNT e do TOP Chef Brasil, realizado pela Record.

Outro convidado especial é o chef Carlos Tossi, pioneiro do churrasco americano no Brasil e pitmaster desde 2012. Sua atração na Burn será o stinco defumado, também conhecido como ossobuco.

Mais um nome de destaque que vai estar presente em uma das 32 estações é o do chef Idro Giusti, especialista em cozinha tradicional e regional. Ele já participou de programas nacionais, como "Hell "s Kitchen”, do SBT e “A Batalha – Food Truck”, transmitido pela GNT.

Para os amantes de um prato bem tradicional, o chef Barão, do restaurante Cantinho de Minas, da Serra da Canastra, garante mostrar para todos porque faz a melhor carne de lata do Brasil.

Outras atrações

Já destacamos as estrelas do evento, mas as atrações não param por aí. As estações vão oferecer uma gama de opções sensacionais de carne, como costela fogo de chão, picanha, hambúrguer, pork ribs, shoulder, salmão defumado, pernil bovino confitado, massa artesanal, fraldão uruguaio, sanduíche de brisket, pernil de cordeiro, boi inteiro, macarrão de comitiva, leitão na cruz, vaca atolada, sobrecoxa defumada, pão de alho e linguiça, ancho, carne no fumeiro e varal de frango.





De sobremesa, o foco são os picolés da Galato e doces do Empório Santa Isabel. Para beber, o evento vai contar com os refrescantes chopes pilsen da Laut, doses de Jack Daniels, além de suco Life, água e refrigerante.

Harmonização musical

Uma festa como a Burn Experience também pede uma seleção musical apurada e nesta edição o rock vai dominar os dois palcos com muita animação. A banda Lurex, o mais famoso grupo cover da banda Queen no país, é atração confirmada no evento, levando todos os sucessos dos roqueiros britânicos.

Outra atração de sucesso que vai estar presente no dia 27 de maio é o show Acoustic Sessions, idealizado pelo cantor Dino Fonseca. O repertório vai contar com Creedence, Bonnie Tyler, Elvis Presley, Beatles, Bon Jovi, Queen e muito mais.

Para quem curte rock internacional e nacional, a animação vem com a galera do Underground Rock Band, que traz um show ao mesmo tempo energético e cativante, a partir de uma escolha selecionada de sucessos de bandas do Brasil e do mundo.

Entre as apresentações, o agito fica por conta da DJ Rafaella Bueno, que já tocou nos melhores festivais do Brasil e desde 2021 é residente do espaço Dimensão Hall, que fica dentro do Mineirão.

“Separamos as melhores atrações para o evento. E, o nosso plano é realizar duas festas em 2023. A 11ª edição já está em planejamento e deve acontecer no segundo semestre deste ano”, acrescenta José Geraldo Valério.

Sobre a Burn Experience

O evento nasceu em agosto de 2018 e suas quatro primeiras edições foram realizadas em frente ao Underground, no bairro Dom Cabral. A ideia era seguir a mesma vibe de algumas festas realizadas em São Paulo e, ao longo dos anos, foi crescendo e se tornando cada vez maior e melhor.

Os locais também mudaram e algumas edições (5ª e 6ª) foram realizadas, por exemplo, no estacionamento do Expominas para atender cinco mil pessoas. Nesta edição comemorativa, ela será voltada para um público mais seleto no espaço Casa de Retiros São José, que recebe o evento desde a 7ª edição.

É um local charmoso e todo arborizado, com jardim de 10 mil metros quadrados, perfeito para acolher todos os estandes, estruturas e palcos com conforto para o público.

Garanta seu ingresso