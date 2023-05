Fã de Taylor Swift explica confusão com segurança

Taylor Swift defende fã de segurança durante show da 'The Eras Tour' (foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP / Reprodução/ TikTok) Durante o show da “The Eras Tour”, de Taylor Swift, na Filadélfia, Estados Unidos, na noite de sábado (13/5), a cantora defendeu algumas fãs de um segurança que chamava atenção delas. Depois que a história viralizou nas redes sociais, a menina apareceu para explicar a situação e contou como sua ídola “recompensou” o ocorrido.









Ao observar incomodada que o homem continuou discutindo com o público, ela voltou a gritar: “Hey, pare”. Logo depois, continuou o show. Enquanto isso, o restante das 70 mil pessoas presentes no estádio assistiram a cena e repercutiram nas redes sociais os vídeos.









A menina que estava envolvida na situação apareceu em um vídeo publicado no TikTok para explicar a situação. Segundo ela, qualquer coisa que fizessem era motivo do homem chamar atenção de seu grupo.





“Eu era a fã que a Taylor estava falando ontem. Basicamente o segurança estava perturbando nosso grupo a noite inteira. Ele ficava nos falando para não encostar na grade e qualquer hora que fazíamos alguma coisa, ele ficava em cima da gente. A gente dançava e nos divertimos, mas ele não gostava”, contou.





Segundo ela, Swift pediu que sua equipe recompensasse as meninas com ingressos para a terceira noite de show na cidade. “Taylor percebeu que eu estava me divertindo e que ele não gostou, ela mesma não gostou (do que ele fez). Um outro guarda nos escoltou e ganhamos ingressos para outro show. Não foi uma coisa muito louca, foram algumas garotas tendo um momento legal e ele não queria que a gente se divertisse”, disse.