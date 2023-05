Taylor Swift traz Lana Del Rey e Ice Spice para versões do 'Midnights'

677

Taylor Swift e Lana Del Rey, em 2012, no MTV European Music Awards (EMA) (foto: AFP PHOTO / DANIEL ROLAND) Nesta sexta-feira (26/5), Taylor Swift revelou ao público uma nova versão da música 'Snow on the beach', em colaboração com Lana Del Rey. A faixa integra a edição deluxe de seu décimo álbum de estúdio, intitulada 'Midnights (Til Dawn Edition)'.









De acordo com a revista 'Billboard', após o lançamento de 'Midnights' em outubro, a versão original de 'Snow on the Beach' se tornou a música de maior êxito de Del Rey em todas as categorias da lista Hot 100 da publicação. A faixa alcançou a 4ª posição no ranking e permaneceu por seis semanas na contagem geral.





Além disso, Taylor Swift também divulgou uma nova versão da música 'Karma', desta vez em parceria com a rapper Ice Spice. A cantora expressou sua admiração pela artista e destacou a singularidade de Ice Spice ao anunciar o lançamento do remix na quinta-feira (25).





Taylor Swift tem mais lançamentos planejados para os próximos meses. Em um show realizado em Nashville no início de maio, ela anunciou 'Speak Now (Taylor's version)' , que será lançado em 7 de julho.





A regravação do terceiro álbum de Taylor contará com 22 faixas, incluindo seis novas 'canções do cofre', termo utilizado pela cantora para se referir às músicas que estão sendo regravadas.