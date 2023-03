Lana Del Rey lança novo álbum e é aclamada na internet

O oitavo álbum de estúdio de Lana Del Rey traz muita sensualidade e polêmica (foto: Reprodução)

A cantora Lana Del Rey lançou seu oitavo álbum de estúdio, ‘Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd’, na madrugada desta sexta-feira (24/3). E a internet recepcionou muito positivamente o trabalho da americana.

Com 16 faixas, Lana aborda temas como família, morte e sexualidade nas letras. O público já conhecia as músicas ‘A&W’, ‘The Grants’ e a canção título. No novo álbum, a cantora conta com participações especiais de Father John Misty, Bleachers (de Jack Antonoff, um dos produtores do álbum) e Tommy Genesis.

Leia também: Fãs zoam título de música de novo álbum da Lana Del Rey: ‘Parece um versículo’

O projeto foi elogiado pela crítica especializada. O álbum recebeu a nota 81, de 100, no Metacritic, site que coleta notas de veículos que analisam álbum e músicas. O nome da artista ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, e os fãs aclamaram o projeto e pontuaram a evolução artística da cantora.

“Eu sou tão grato por viver na mesma época que Lana Del Rey”, postou um fã. “O novo álbum da Lana Del Rey veio para dar sentido à minha vida”, elogiou outro. Veja algumas reações:

A Lana cantando com um pastor no álbum, falando sobre Deus, casamento e família, mas ao mesmo tempo querendo ser uma puta americana. Muito bom esse equilíbrio dela entre ser puta e crentepic.twitter.com/C1HAFy8hpu %u2014 Cadelinha Da Del Rey (@cadeIinhadalana) March 24, 2023

lana del rey eu te pedi um álbum e tu me entregou o aoty



OCEAN BLVD OUT NOWpic.twitter.com/yYIy25Ewk8 %u2014 Cadelinha Da Del Rey (@cadeIinhadalana) March 24, 2023

Meu Deus! Lana Del Rey cantando em %u201CA&W%u201D: %u201C Deus é um charlatão%u201D e logo em seguida uma interlude com pastor dando um sermão!%uD83E%uDEE3 pic.twitter.com/qFsYvGNaBM %u2014 Lana Del Rey World %uD83C%uDF80 (@LDRWorld1) March 24, 2023

Agora diga com a voz bem aveludada "Sim, Lana Del Rey"! pic.twitter.com/aWZqQiJ2HM %u2014 Cadelinha Da Del Rey (@cadeIinhadalana) March 24, 2023

Me at 12 am listening to Paris, Texas by Lana Del Rey pic.twitter.com/73Sw4fm2jg %u2014 Antony Salvatierra%uD83E%uDEC2 (@Ab_salvatierra) March 24, 2023

Q DEUS ABENÇOE ESSA NOVA ERA DE LANA DEL REY OCEAN BLVD OUT NOW pic.twitter.com/3njDodFQFD %u2014 JOÃOS2 (@jaoooos2) March 24, 2023

Polêmicas

Mas as letras do álbum também trouxeram polêmica para a cantora. Na música ‘Y’, Lana canta que o namorado dela testou positivo para COVID e ela o beijou. A frase foi criticada na internet e perfis especulam que ela colocou o trecho como uma provocação.

Com um tom sombrio, violento e sensualmente maduro, o novo álbum foi acusado de ser antifeminista, alegação que já foi feita anteriormente à cantora, justamente pelo seu tom sexual, com letras que citam Deus e religião.

Mas, para alguns críticos, a obra reflete obsessão hollywoodiana por sexo, violência e hedonismo, através do prisma do glamour feminino. Em destaque sobre o tema, estão a faixa-título e “Let the Light In”, com participação de Father John Misty.