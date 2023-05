BBB23: veja o ranking de engajamento dos participantes pós-programa

677

Larissa Santos está no topo da lista. (foto: Instagram/Reprodução)

Hoje, 25 de maio, completa-se um mês desde o término do Big Brother Brasil 23, que consagrou a médica Amanda Meirelles como vencedora com 68,90% dos votos. Além do prêmio em dinheiro, os participantes buscavam ampliar sua presença nas redes sociais, conquistar mais seguidores e aumentar o engajamento, agregando valor no mercado publicitário.





A plataforma Njlitics analisou o impacto de cada perfil do Instagram com base em métricas como número de seguidores, curtidas, comentários e visualizações, e elaborou um ranking dos ex-BBBs mais engajados na rede social.





No topo da lista encontra-se Larissa Santos com 8,17% de engajamento, seguida por Amanda Meirelles (6,59%), Sarah Aline (6,36%), Ricardo Alface (6,07%) e Tina Calamba (5,78%). O ranking completo inclui outros nomes, como Marvvila, Gabriel Fop, Cezar Black e Cara De Sapato, entre outros.





A Njlitics também apontou os participantes que mais ganharam e perderam seguidores desde o fim do programa. Key Alves lidera com um acréscimo de 1 milhão de seguidores, enquanto Amanda Meirelles e Larissa Santos conquistaram 760 mil e 401 mil novos seguidores, respectivamente. Em contrapartida, Cezar Black perdeu 171 mil seguidores.





No que diz respeito à média de curtidas por postagem no Instagram, Larissa lidera com 247 mil likes, seguida pela campeã Amanda com 196 mil. Key, Fred Bruno e Marvvila também se destacam nesse critério.





Quanto aos comentários por postagem, os casais DocShoes e Guskey dominam o TOP 5, com Amanda registrando 11 mil comentários e Cara De Sapato, 8 mil. Key, Larissa e Gustavo também estão entre os mais comentados.





Em relação às visualizações dos reels, Amanda (1,5 milhão) e Ricardo Alface (1 milhão) são os únicos ex-BBBs a alcançarem a marca de mais de um milhão de views em média por vídeo. Mc Guimê, Larissa e Marvvila completam o TOP 5 nesse quesito.