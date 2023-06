Rodrigo Mussi, ex-BBB22, rejeita relacionamento aberto e comenta machismo

677

(foto: Reproduão Instagram)

Rodrigo Mussi, ex-integrante do BBB22, abordou a questão dos relacionamentos abertos e expressou sua opinião sobre a dinâmica não-monogâmica. Recentemente, Mussi foi flagrado beijando Larissa Santos e, desde então, tem enfrentado questionamentos sobre sua posição em relação a esse tipo de relacionamento. Ele discutiu o assunto durante uma entrevista ao podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez.

Mussi argumentou que é preciso ter coragem para lidar com um relacionamento aberto, já que o homem, ao se relacionar com várias mulheres, se sente poderoso, como um galã ou um conquistador. Entretanto, se a mulher de quem ele gosta se envolve com outro, isso pode abalar emocionalmente o sujeito. O empresário admitiu que é uma pessoa ciumenta, mas ressaltou que isso não o faz possessivo, apesar de muitos homens serem considerados machistas devido à sensação de 'posse' em relação às parceiras.





Além disso, Rodrigo Mussi confessou acreditar que a melhor estratégia para uma mulher conquistar um homem é fazer com que ele se sinta inseguro. Segundo ele, o sentimento de posse dos homens é mais intenso e, por isso, é necessário que eles enfrentem algum grau de insegurança. Caso contrário, o relacionamento pode estar fadado ao fracasso.