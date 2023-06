Inquérito do MP investiga venda de ingressos para shows de Taylor Swift

677





A promotora Maria Stella Camargo Milani, na portaria de instauração do inquérito, afirma que o sistema de venda adotado pela empresa permite a rápida e barata transferência da titularidade do ingresso, o que facilita a comercialização de bilhetes em canais não oficiais e a preços exorbitantes. Antes disso, o Procon de São Paulo já havia notificado a T4F e solicitado esclarecimentos acerca de problemas na venda dos ingressos. Uma análise preliminar das reclamações dos consumidores realizada pelo órgão aponta que as entradas se esgotaram rapidamente nos canais oficiais online e estão sendo negociadas a preços muito superiores em sites paralelos, prática considerada ilegal.





Os ingressos estão sendo vendidos nas plataformas paralelas por até R$ 6.000. Nos pontos de venda oficiais, os bilhetes têm preços que variam de R$ 380 a R$ 1.050 para os shows da artista em São Paulo e Rio de Janeiro.