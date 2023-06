Procon-RJ notifica empresa de venda de ingressos para show de Taylor Swift

677

Taylor Swift virá com a 'The Eras Tour' para o Brasil em novembro (foto: Instagram/Reprodução) O Procon-RJ notificou a empresa encarregada pela venda de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro após receber diversas denúncias de consumidores sobre possíveis irregularidades durante a comercialização das entradas. A artista se apresentará no Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão, nos dias 18 e 19 de novembro.









O Procon-RJ investiga agora como a companhia gerenciou a fila virtual, se existia a limitação de ingressos por pessoa e quais providências foram tomadas para coibir a ação dos cambistas. Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, afirmou que, se alguma irregularidade for comprovada, será instaurado um processo administrativo.

A empresa notificada tem um prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos ao órgão. Caso sejam constatadas violações aos direitos do consumidor, a empresa pode ser multada em até R$ 13 milhões.





O Procon-RJ orienta os consumidores prejudicados a entrar em contato com a autarquia por meio do site caso não consigam solucionar o problema com a empresa responsável pela venda dos ingressos.