Relembre rivalidades de Taylor Swift: de Kanye West a Katy Perry

Katy Perry e Kanye West já se envolveram em 'tretas' com Taylor Swift (foto: ANGELA WEISS / VALERIE MACON / Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

O mundo das estrelas pop é pródigo em rixas, picuinhas e rivalidades, e Taylor Swift, a cantora americana que vem ao Brasil em novembro (e desde já lota portas de estádios com fãs enlouquecidos na fila por ingressos) engrossa este caldo. Autora de hits como "Blank Space", "Bad Blood", "Shake It Off" e "Lover", ela tem seus ranços com colegas de profissão.

Nos últimos anos, o embate da loira com Katy Perry é o que mais chama atenção de seus ardorosos fãs, os "swifters" que, por tabela, passaram a odiar Perry. O desentendimento seria motivado pelo suposto "roubo" de dançarinos da equipe de Taylor, pela cantora de "Dark Horse".

Isso foi há mais de dez anos, e as duas, oficialmente, já fizeram as pazes -não sem antes dar o que falar nas redes sociais. Kanye West é outro nome que fez a loirinha ficar muito chateada.

Já o empresário Scooter Braun provocou a regravação de quase todos os álbuns da cantora. Como quase tudo vira tema de música, esses conflitos estariam expressos em vários hits da estrela do pop: "You Need to Calm Down" ["Você precisa se acalmar"] e "Look What You Made Me Do" ["Olha o que você me fez fazer"] seriam algumas delas.

A reportagem explica, abaixo, o que houve em cada um desses casos:

Katy Perry

A confusão entre as duas divas do pop começou em 2012, quando três dançarinos da turnê "California Dreams", de Katy, foram contratados para dançar na "Red Tour", de Taylor. Perry não gostou, e antes do fim dos shows, elas voltaram a integrar a equipe dela na "Prismatic World Tour".

Como resposta, Taylor teria lançado "Bad Blood", com referências à rival. "A música tinha a ver com negócios (...). Ela basicamente tentou sabotar uma turnê de arena inteira", disse a cantora à revista 'Rolling Stone'.

Katy também transferiu a raiva para as músicas e lançou "Swish Swish", que seria dedicada à confusão. "Um tigre não perde o sono, não precisa de opiniões de um interesseiro ou um cordeiro", diz um trecho da canção de Perry. Na época do lançamento de "Bad Blood", Perry tuitou que as pessoas precisavam de cuidado com "Regina George [de Meninas Malvadas] na pele de um cordeiro".

Anos depois, contudo, a dupla se resolveu. Em 2018 e 2019, as duas trocaram presentes e declarações nas redes. Em 2019, Katy participou, como convidada, do clipe de "You Need to Calm Down", de Swift, fantasiada de batata frita. A anfitriã (e agora amiguxa) vestiu-se de hambúrguer.

Kanye West

O início da confusão entre os dois artistas foi no VMA de 2009, quando Taylor venceu o prêmio de Melhor Vídeo Feminino. Na ocasião, West subiu no palco e interrompeu o discurso da cantora, dizendo que Beyoncé era mais merecedora do troféu.

Nos anos seguintes, o rapper provocou Taylor em uma de suas músicas, que garantiu não ter sido informada da referência na canção. "Eu fiz aquela vadia famosa", diz um trecho da faixa "Famous".

Kim Kardashian

A socialite era casada com Kanye West quando o rapper e a cantora se desentenderam. Após o lançamento de "Famous", Kim divulgou áudio que provava que Taylor deu o aval para o lançamento da música. Após a exposição, Taylor foi chamada de mentirosa pelas redes sociais.

Scooter Braun

O empresário, que trabalha com Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato, estava com Kanye na época dos desentendimentos com Taylor. Em junho de 2019, a Ithaca Holdings, empresa da qual Scooter era executivo, adquiriu a gravadora Big Machine Records, com quem Taylor tinha contrato.

Ele se tornou dono dos seis primeiros álbuns da cantora e os vendeu para outra produtora, mas continuaria se beneficiando com os lucros.

Taylor recorreu a uma brecha no contrato e regravou os álbuns vendidos para ter suas músicas desvinculadas do nome do empresário. Até agora, "Fearless (Taylor's Version)" e "Red (Taylor's Version)" foram lançados. Em em meio à turnê "The Eras Tour", a cantora anunciou a regravação de "Speak Now" para 7 de julho.