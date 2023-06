Taylor Swift e Paula Fernandes: parceria e regravação de 'Long Live'

677

Paula Fernandes afirma que Taylor foi extremamente gentil com ela e que passaram momentos inesquecíveis juntas (foto: Reprodução redes sociais)



Leia: Com três shows esgotados, Taylor Swift anuncia datas extras no Brasil Embora possa parecer surpreendente, Taylor Swift já compartilhou o palco com a cantora sertaneja Paula Fernandes em 2012. Durante sua visita ao Brasil para promover o álbum 'Red', a artista americana fez um show particular no Rio de Janeiro, no Citibank Hall. Naquela ocasião, Taylor e Paula Fernandes cantaram juntas uma versão do sucesso 'Long Live', do disco 'Speak Now', lançado em 2010. Além disso, as duas concederam uma entrevista à apresentadora Eliana, no SBT, que acabou gerando memes na internet devido à interação entre as brasileiras e a cantora americana.





Apesar de algumas pessoas terem achado Taylor antipática e assustada, Paula Fernandes discorda, afirmando que a artista foi extremamente gentil com ela e que passaram momentos inesquecíveis juntas. Durante a entrevista, Eliana propôs um jogo de perguntas e respostas rápidas, momento em que a resposta de Paula Fernandes sobre usar menos cotonete nos ouvidos viralizou nas redes sociais. A cantora sertaneja não se incomoda com isso e elogia a criatividade dos fãs.









Taylor Swift retornará ao Brasil em novembro para apresentar a 'The Eras Tour' em São Paulo e no Rio de Janeiro, totalizando cinco shows. Já Paula Fernandes, que lançou em abril o álbum '11:11', com parcerias com a dupla Israel e Rodolffo e o cantor Tierry, não confirma se pretende reencontrar a artista americana durante sua passagem pelo país.