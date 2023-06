Taylor Swift: relembre primeira e última visita da artista no Brasil

677

Taylor Swift no Brasil em 2012 para promover o álbum 'Red' (foto: Reprodução/Twitter) O anúncio dos shows de Taylor Swift no Brasil com a “The Eras Tour” em novembro deste ano empolgou os fãs da cantora com a visita após 11 anos sem pisar no país. Apesar de não ter vindo com nenhuma de suas grandes turnês mundiais, a artista já pisou em terras brasileiras em 2012 para promover o álbum “Red” e a rápida passagem gerou momentos icônicos e hilários. Relembre!









A Taylor Swift vindo com a turnê pro Brasil só lembro da participação dela no programa da Xuxa com as criança agarrando no pé dela pic.twitter.com/gMDwuHtyiK %u2014 PEDRAO (@Itspedrito) June 9, 2023







Outro programa que a artista apareceu foi o “Mais Você” e ganhou alguns presentes da produção. Neles, estava um fantoche do Louro José, que despertou uma expressão curiosa da cantora sem entender do que se tratava o papagaio e a reação dela viralizou.













Por falar em programas, a entrevista de Taylor para Eliana ao lado de Paula Fernandes, com quem havia lançado a parceria de “Long Live” , é um dos momentos mais engraçados da passagem da cantora pelo Brasil. O contraste na resposta das artistas virou um “marco cultural histórico”, como brincam os fãs brasileiros.





A entrevista da Taylor Swift na Eliana é um marco cultural histórico: pic.twitter.com/d0xBMPDxSi %u2014 %u30CA%u30BF%u30EA%u30FC%uEA00 (@sxz_nath) February 6, 2022







Na passagem pelo país, as duas artistas aproveitaram também para apresentarem juntas a música “Long Live”. No show da "The Eras Tour", o público brasileiro espera que este momento se repita.













No pocket show que realizou no Rio de Janeiro apenas para imprensa e convidados, Taylor também se surpreendeu com o público durante a canção “Sparks Fly”.





Por fim, mas não menos importante, é preciso relembrar também quando Taylor disse que ama o Brasil, tudo em português.