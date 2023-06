Redes cobram ações após confusão em fila para show Taylor Swift

677

Confusão em filas para compra de ingressos de show de Taylor Swift ficou em alta nas redes (foto: Getty Images)

Denúncias de agressões e ameaças feitas por cambistas a fãs de Taylor Swift revoltam a web. Os fãs da cantora pedem que a empresa responsável pela organização dos shows – a Tickets for Fun – proteja os swifties acampados para comprar ingressos. A venda das entradas começou nesta segunda (12/6), mas algumas pessoas estão acampadas desde o anúncio das apresentações para garantir sua presença.

Desde esse domingo (11/6), os vídeos e denúncias de pessoas furando filas e agredindo os fãs da cantora circulam nas redes. “Não é a primeira vez que cambistas estão indo pra cima de fãs. Duas mulheres já foram agredidas na fila. Por favor, façam alguma coisa! Não sejam coniventes com a situação”, diz a legenda de um dos vídeos.

Por conta disso, as redes sociais subiram a tag “T4F QUEREMOS RESPEITO”, cobrando um posicionamento da Tickets for Fun, empresa responsável pela vinda da cantora ao Brasil. Além disso, os internautas pedem para que os swifties que estão na fila se organizem para pegar suas senhas e as escondam, para não serem roubados. Confira:

%uD83D%uDEA8 ENGENHÃO



MUITO BATE BOCA NA FILA DO ENGENHÃO NO RIO DE JANEIRO.



OS CAMBISTAS NÃO ESTÃO NADA FELIZES COM A POLÍCIA FAZENDO A ORGANIZAÇÃO DAS FILAS!



T4F QUEREMOS RESPEITO pic.twitter.com/ggyvqa6xA5 %u2014 %uD83D%uDEA8 Nação Da Taylor %uD83D%uDEA8 (@nacaodataylor) June 12, 2023

As pessoas só queriam ingresso pra um monte de bandido vir e causar confusão, minha mãe e minha irmã na fila, infelizmente não pude ir, e eu aqui preocupada com elas, é uma palhaçada mesmo



T4F QUEREMOS RESPEITO, como assim tem confusão acontecendo e vcs não vão se pronunciar??? https://t.co/j4piEDbFh2 %u2014 TATA%uD83E%uDEF6 (@tataslittleword) June 12, 2023