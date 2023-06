Taylor Swift oficializa 'Cruel Summer' como 5° single do álbum 'Lover'

677

Taylor Swift decide tornar 'Cruel Summer' single do 'Lover' (foto: Suzanne Cordeiro/AFP) Taylor Swift tem revisitado todos os seus 10 álbuns em sua mais recente turnê, a “The Eras Tour”. Por isso, algumas músicas ganharam maior evidência e se tornaram as “queridinhas” dos fãs, como foi o caso de “Cruel Summer”, do 7° disco de estúdio da cantora, o “Lover” (2019). Percebendo o fenômeno no palco, a cantora decidiu oficializar como 5° single e disparou para as rádios americanas.





A música tem tudo para se tornar um grande hit do verão nos Estados Unidos e até mundial com a melodia cativante e uma letra chiclete, além de uma ponte que se tornou uma das preferidas dos fãs da cantora.

Isso é perceptível nos shows da “The Eras Tour”, quando o público solta a voz para cantar o trecho:





“I'm drunk in the back of the car / And I cried like a baby coming home from the bar (oh). Said I'm fine, but it wasn't true / I don't wanna keep secrets just to keep you / And I snuck in through the garden gate / Every night that summer, just to seal my fate (oh) / And I screamed for whatever it's worth / I love you, ain't that the worst thing you ever heard? / He looks up, grinning like a devil”, antes de voltar para o refrão.





A potência da música é tão grande que quatro anos após o lançamento do álbum, ela retornou em junho - pela primeira vez desde 2019 - para o Hot 100 da Billboard, sem nenhuma divulgação da cantora.