Dia Mundial do Rock: por que a data é comemorada só no Brasil?

Banda Queen é considerada uma das maiores de todos os tempos (foto: Reprodução / YouTube)

Todos os anos, roqueiros fazem tributos aos seus artistas durante o dia 13 de julho. A data é denominada Dia Mundial do Rock, mas, apesar do nome, a comemoração só celebrada no Brasil. Isso tudo por causa de um mega festival e de uma sugestão de Phil Collins, dono do hit “Another day in paradise”.

Para entender essa história, é preciso voltar no tempo. Em 13 de julho de 1985 foi realizado do Live Aid, um festival beneficente criado para arrecadar doações para famílias pobres da Etiópia. Os shows foram realizados em Londres, Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos. Algumas apresentações também aconteceram na Austrália, Rússia e Japão.

O mega evento foi transmitido, ao vivo, pela TV e mais 1,5 bilhões de pessoas em todo o mundo assistiram asskistia aos shows. Parte da história do Live Aid aparece no filme ‘Bohemian rhapsody’, que mostra como foi a apresentação do Queen no festival.

Além do grupo comandado por Freddie Mercury, o evento também contou com shows de U2, Led Zeppelin, Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney, Elton John, The Who e Phil Collins. Durante sua passagem pelo palco do Live Aid, o pai de Lily Collins disse que aquele momento era tão memorável que aquele deveria ser considerado o dia global do rock.



Phil Collins fez uma brincadeira que acabou sendo levada a sério (foto: Reprodução / YouTube)

Rock no Brasil

Rock é o terceiro gênero mais ouvido no Brasil e a banda Titãs está entre os cinco grupos mais populares (foto: Was/Divulgacao-12/11/1999)

A década de 1980 também foi efervescente para o rock nacional. Em 1985, no mesmo ano do Live Aid, aconteceu a primeira edição do Rock in Rio. Também foi o ano em que surgiram grandes nomes do gênero do país, como Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Titãs, por exemplo, que dominavam as paradas de sucesso em solo brasileiro.

Neste cenário, duas rádios paulistas, a Rádio Rock e a 97 FM, começaram a levar a ideia de Phil Collins a sério e passaram a chamar o 13 de julho de Dia Mundial do Rock, especialmente a partir de 1987, com ainda mais força nos anos 1990.



Desde então, a data se popularizou entre o público e, hoje em dia, é quando são realizados os eventos e programações especiais sobre o gênero musical. Até mesmo lançamentos de filmes aqui no Brasil levam o Dia Mundial do Rock em consideração.

Vale lembrar que, em outros países, a fala de Phil Collins não passou de uma brincadeira. Então, por isso, de ‘mundial’ o dia do rock não é celebrado em outros países.

Outras datas

Existe uma discussão nos Estados Unidos sobre qual é o verdadeiro dia do rock. Uma das datas possíveis é o dia 9 de julho, quando estreou o programa American Bandstand, que ajudou a popularizar o gênero entre as décadas de 1950 e 1980.

O dia 5 de julho é uma outra opção, já que foi nessa data, em 1954, que Elvis Presley gravou sua versão de ‘That 's all right’. Originalmente composta para o Blues, a música é o primeiro single lançado pelo Rei do Rock e é apontada por muitos como a primeira gravação de rock’n roll do mundo. Em 2010, a música foi classificada pela revista Rolling Stone como a 113ª posição no ranking das 500 melhores músicas de todos os tempos.

Já alguns estudiosos da história da música defendem que o 9 de fevereiro seja o dia do roc, já que foi quando, em 1964, os Beatles se apresentaram no ‘Ed Sullivan show’, nos Estados Unidos, evento considerado o início da “beatlemania” e da consolidação do rock no país.

Naquele momento, os Beatles já eram um sucesso na Inglaterra e já tinham fãs em algumas partes da Europa, como França e Alemanha. Em 1963, os Garotos de Liverpool fizeram sua estreia na TV americana, mas a apresentação acabou sendo ofuscada pelo assassinato do presidente John F. Kennedy naquele 22 de novembro.

Depois de muitas negociações com as gravadoras, John, Paul, Ringo e George desembarcaram novamente na América para protagonizar um dos maiores momentos do programa de Ed Sullivan. Ao todo, 74 milhões de espectadores acompanharam a apresentação pela TV. A aparição foi fundamental para que o quarteto ganhasse fama nos Estados Unidos e, depois, no resto do mundo.