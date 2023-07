Dia mundial do Rock: gênero musical é o terceiro mais escutado no Brasil

677

Rock é o terceiro gênero musical mais escutado no Brasil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O Rock nunca sai de moda, os brasileiros que o digam. Celebrado mundialmente nesta quinta-feira, 13 de julho, o Rock é o terceiro gênero musical mais escutado no Brasil no primeiro semestre deste ano, no Spotify. Em 2022, o gênero estava entre os TOP 20 mais escutados no país e foi o oitavo mais popular no mundo.

Inspiração para mais de 70 milhões playlists* criadas por usuários no Spotify no mundo e aproximadamente 6 milhões no Brasil, o Rock tem usuários entre 35-44 anos e 18-24 anos entre seus principais consumidores.

Charlie Brown Jr. figura ainda no ranking de álbuns de rock mais escutados no Brasil com Imunidade Musical em segundo lugar, atrás de AM, por Arctic Monkeys; e a faixa de rock mais escutada no País com Dias De Luta, Dias De Gloria, na terceira posição, atrás de I Wanna Be Yours, por Arctic Monkeys, e Yellow, por Coldplay. É também o terceiro artista brasileiro de rock mais escutado no exterior, depois de Sepultura e Roberto Carlos.

Titãs, que comemora 40 anos da banda neste ano, é o quarto artista de rock nacional mais escutado de janeiro a junho deste ano, período em que teve um aumento de 115% em buscas e 60% em streams no Spotify no Brasil. As músicas com maior crescimento no período são Eu Não Sei Fazer Música, Lugar nenhum - Ao vivo e Diversão.





- Artistas brasileiros de Rock mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Charlie Brown Jr.

Skank

Legião Urbana

Titãs

O Rappa

- Artistas internacionais de Rock mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Linkin Park

Red Hot Chili Peppers

Arctic Monkeys

Pink Floyd

Imagine Dragons

- Artistas brasileiros de Rock mais escutados no Spotify no exterior em 2023

Sepultura

Roberto Carlos

Charlie Brown Jr.

Skank

Os Paralamas do Sucesso

*playlists com as palavras 'rock', 'rock'n roll', 'roqueiro', 'rocker' e 'roque' no título.