Primeiros Erros: conheça a história do hino do pop rock nacional

A canção 'Primeiros Erros', composta por Kiko Zambianchi há quase quatro décadas, continua a ser um símbolo do pop rock brasileiro, mobilizando fãs de todas as idades e estabelecendo uma forte conexão entre os artistas Kiko Zambianchi e Dinho Ouro Preto. "Há uma espécie de comunhão durante os shows", diz Dinho, vocalista do Capital Inicial, ao falar sobre a emoção que a música evoca nos fãs.









A música foi lançada pela primeira vez em 1985, no álbum 'Choque', mas não foi inicialmente reconhecida como um sucesso pela gravadora. Kiko, no entanto, persistiu e divulgou a música nas rádios, alcançando sucesso e despertando o interesse de outros artistas, como Simony, que regravou a canção em 1995.

Capital Inicial, uma banda promissora de Brasília, também se mudou para São Paulo nos anos 1980 e se conectou com Kiko Zambianchi. A admiração mútua e a amizade entre os músicos cresceram ao longo do tempo, e 'Primeiros Erros' se tornou parte do repertório da banda. A música foi incluída no Acústico MTV do Capital Inicial em 2000, impulsionando ainda mais seu sucesso e vendendo mais de 1 milhão de cópias.





Dinho Ouro Preto acredita que a letra universal e emocional da música é o que a torna tão duradoura e impactante. 'Se lhe fosse dada uma segunda chance na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, se você pudesse ser uma pessoa melhor, se você pudesse corrigir os seus erros, o que você faria?', reflete o vocalista.





Hoje, 'Primeiros Erros' acumula milhões de visualizações no YouTube e é uma das músicas mais ouvidas do Capital Inicial. A canção também gerou diversas versões e homenagens, inclusive em outros idiomas, mostrando sua relevância e alcance na cultura pop rock nacional.