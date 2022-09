Rock in Rio: show do Capital Inicial tem xingamento a Bolsonaro

Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial (foto: Multishow/Globoplay)

Unindo um festival como o Rock in Rio com a proximidade das eleições, manifestações políticas são ecoadas em diversos momentos pela multidão. No show da banda Capital Inicial, nesta sexta-feira (9/9), não poderia ser diferente. O público entoou xingamentos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL),.