677

Capital Inicial abre concurso para bandas abrirem show da turnê de 40 anos Leo Aversa/Divulgação Já pensou ter a oportunidade de abrir a turnê comemorativa de 40 anos da banda Capital Inicial? O quarteto formado por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê e Flávio Lemos vai receber nas apresentações de Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro três grupos convidados, escolhidos através de votação popular no Concurso de Bandas 4.0. As inscrições acontecem até o dia 22 de agosto, saiba como participar! Já pensou ter a oportunidade de abrir a turnê comemorativa de 40 anos da banda Capital Inicial? O quarteto formado por Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê e Flávio Lemos vai receber nas apresentações de Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro três grupos convidados, escolhidos através de votação popular no Concurso de Bandas 4.0. As inscrições acontecem até o dia 22 de agosto, saiba como participar!









“Acreditamos que essa iniciativa colabora pra conectar músicos e público. Há muito talento pelo país afora e sabemos o quanto o caminho pode ser difícil para quem tá começando, já passamos por isso”, explica Dinho, que completa: “temos certeza que o futuro está nas mãos dessas pessoas e é nosso dever usar o espaço que conquistamos ao longo desses anos pra dar visibilidade a artistas novos”.





Etapas

Para participar, os interessados devem ser uma banda brasileira independente (sem vínculos com gravadoras, selos ou distribuidoras), possuir trabalho autoral em seu repertório, já ter se apresentado ao vivo e preencher um formulário oficial ( acesse aqui ). Todas as atualizações serão compartilhadas nas redes sociais do Capital Inicial.





O concurso é dividido em quatro momentos:

Primeira etapa: curadoria realizada por uma das maiores páginas de rock do Brasil, Todo Dia Um Rock.





Segunda etapa: júri técnico fará a seleção dos nomes que vão passar pelo crivo da banda





Terceira etapa: Capital Inicial é o responsáveis por selecionar seis artistas





Quarta etapa: os seis selecionados seguirão para a votação popular





Os três vencedores serão anunciados no instagram oficial da banda.





Celebração

Definida pelo vocalista como uma das turnês mais ambiciosas que já realizaram, o Capital Inicial 4.0 não só promove o encontro catártico com os fãs, como os inclui como peça fundamental nessa celebração de quatro décadas.

O espetáculo conta com direção musical de Dudu Marote, produção executiva de Fernando Tidi, direção geral de Luiz Oscar Niemeyer e direção executiva de Luiz Guilherme Niemeyer. Batman Zavareze assina a direção de arte, Cesio Lima o projeto de iluminação, Eduardo Souza a direção de animação e Márcio Zavareze a direção de fotografia. Já os arranjos são da própria banda com Dudu Marote.





Entre as próximas datas da tour Capital Inicial 4.0, estão: Manaus, no Amazonas, no dia 5 de agosto; Presidente Prudente, em São Paulo, no dia 11 de agosto; Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 12 de agosto; Lauro de Freitas, na Bahia, no dia 19 de agosto; Botelhos, em Minas Gerais (ingressos em breve), no dia 25 de agosto e Campinas, em São Paulo, no dia 26 de agosto.