Capital Inicial e Lô Borges fazem 'live' no Dia da Independência

(foto: Capital Inicial/DIVULGAÇÃO) foto) faz hoje (7), Dia da Independência do Brasil, sua segunda live diretamente dos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, às 19h, com transmissão pelo canal oficial da banda no YouTube. No setlist da banda comandada por Dinho Ouro Preto, uma seleção de hits acumulados desde o início da carreira, em 1982, como Olhos vermelhos, Natasha, À sua maneira e Independência. O show deve durar entre 2h e 3h e seguirá as regras distritais de proteção, com protocolos de segurança, higienização e de convívio. O Capital Inicial () faz hoje (7), Dia da Independência do Brasil, sua segunda live diretamente dos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, às 19h, com transmissão pelo canal oficial da banda no YouTube. No setlist da banda comandada por Dinho Ouro Preto, uma seleção de hits acumulados desde o início da carreira, em 1982, como Olhos vermelhos, Natasha, À sua maneira e Independência. O show deve durar entre 2h e 3h e seguirá as regras distritais de proteção, com protocolos de segurança, higienização e de convívio.

LÔ BORGES

(foto: João Diniz/Divulgação) foto) apresenta nesta segunda-feira (7), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, o show Nada será como antes, em homenagemao Clube da Esquina e a Milton Nascimento, em especial. Lô Borges () apresenta nesta segunda-feira (7), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, o show Nada será como antes, em homenagemao Clube da Esquina e a Milton Nascimento, em especial.

No repertório, canções icônicas assinadas com Bituca, como Clube da Esquina e Clube da Esquina nº 2; e sucessos próprios, entre eles, Para Lennon e McCartney, Tudo que você podia ser e Quem sabe isso quer dizer amor. Nada será como antes (Milton Nascimento/Ronaldo Bastos) também está na lista. Lô divide o palco com Henrique Matheus (guitarra e vocais) e o irmão Telo Borges (teclados e voz). A transmissão da live será pelo YouTube do Sesc Minas e no site da 15ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto (www.cineop.com.br).

MOACYR LUZ E SAMBA DO TRABALHADOR

Nesta segunda-feira (7), a partir das 17h, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador apresentam a clássica roda de samba no Renascença Clube, com transmissão ao vivo pelo YouTube (http://youtu.be/l886we4s15I). Com a formação completa e respeitando as medidas sanitárias, o show contará com um compilado do repertório habitualmente apresentado pelos músicos todas as segundas, há 15 anos, no Andaraí.





CICLO DE LEITURA

SAMIR YAZBEK

(foto: ITAÚ CULTURAL/DIVULGAÇÃO) foto), na primeira interpretação lida de Que os mortos enterrem os seus mortos, de Samir Yazbek. O texto trata da história de uma mulher que retorna ao Líbano e cuja mãe, já morta, lhe recomenda voltar para o Brasil. Com direção de Marcelo Lazzaratto, mãe e filha, com dilemas parecidos, são trazidas à cena pela leitura de duas atrizes de gerações próximas, na busca de horizontalizar essa relação entre as personagens. As reservas de ingressos on-line devem ser feitas pelo Sympla. Informações e programação completa em www.itaucultural.org.br. O projeto Palco Virtual, do Itaú Cultural, terá em setembro sessões fixas de ciclo de leituras às segundas-feiras e peças para adultos às terças-feiras. A abertura da programação será hoje (7), às 20h, com as atrizes Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido (), na primeira interpretação lida de Que os mortos enterrem os seus mortos, de Samir Yazbek. O texto trata da história de uma mulher que retorna ao Líbano e cuja mãe, já morta, lhe recomenda voltar para o Brasil. Com direção de Marcelo Lazzaratto, mãe e filha, com dilemas parecidos, são trazidas à cena pela leitura de duas atrizes de gerações próximas, na busca de horizontalizar essa relação entre as personagens. As reservas de ingressos on-line devem ser feitas pelo Sympla. Informações e programação completa em www.itaucultural.org.br.

MUSSUM

FILME

(foto: canal brasil/divulgação) (foto) vai ao ar nesta segunda-feira (7), às 19h45, no Canal Brasil. O longa promove um mergulho na biografia do comediante Antonio Carlos Bernardes, o Mussum, a partir de recuperação de imagens de arquivo, entrevistas dadas pelo próprio protagonista e depoimentos de quem conviveu com o Trapalhão. Seus filhos – todos de diferentes relacionamentos – falam sobre a convivência familiar e as diferenças entre a personalidade do artista e a de seu personagem mais famoso. O filme aborda ainda a maneira como Mussum lidou com o racismo. Renato Aragão e Dedé Santana reforçam a importância do trabalho do comediante e relembram da convivência com o parceiro. Dirigido por Susanna Lira, Mussum – Um filme do cacildis) vai ao ar nesta segunda-feira (7), às 19h45, no Canal Brasil. O longa promove um mergulho na biografia do comediante Antonio Carlos Bernardes, o Mussum, a partir de recuperação de imagens de arquivo, entrevistas dadas pelo próprio protagonista e depoimentos de quem conviveu com o Trapalhão. Seus filhos – todos de diferentes relacionamentos – falam sobre a convivência familiar e as diferenças entre a personalidade do artista e a de seu personagem mais famoso. O filme aborda ainda a maneira como Mussum lidou com o racismo. Renato Aragão e Dedé Santana reforçam a importância do trabalho do comediante e relembram da convivência com o parceiro.

LILIA SCHWARCZ

NO RODA VIVA

A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz é a entrevistada desta segunda-feira (7) no Roda viva, às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Autora de diversas obras que reconstituem o passado colonial do país que se reflete no Brasil de hoje, Lilia venceu o Prêmio Jabuti de 1999, na categoria de melhor ensaio e biografia, com o livro As barbas do imperador, sobre a vida e o reinado de Dom Pedro 2º. Também é autora, entre outras obras, de O Espetáculo das raças e Brasil – uma biografia, esse último em parceria com Heloisa Starling.

PASSARELA DE SONHOS

NA NETFLIX

Estrelado pela atriz Park So-dam, do premiado Parasita, o drama sul-coreano Passarela de sonhos estreia nesta segunda-feira (7), na Netflix. A produção conta a história de dois atores e uma maquiadora que lutam para conquistar espaço em um mundo que valoriza mais a classe social do que os sonhos das pessoas. Também estão no elenco Park Bo-gum e Byeon Woo-seok.

A DIVISÃO

SÉRIE

(foto: Carlos Fofinho/Globoplay) foto) estreia nesta segunda-feira (7), às 23h, no Multishow. O thriller policial acompanha as atividades de um grupo de policiais da Divisão Antissequestro do Rio de Janeiro em uma força-tarefa para combater as quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Produzida e criada por José Junior, com cinco episódios, a produção é ambientada no final da década de 1990 e inspirada em fatos reais. O elenco conta com Silvio Guindane, Marcos Palmeira, Erom Cordeiro, Dalton Vigh, Natalia Lage, Vannessa Gerbelli e Cinnara Leal. Uma das séries de sucesso do Globoplay, A divisão () estreia nesta segunda-feira (7), às 23h, no Multishow. O thriller policial acompanha as atividades de um grupo de policiais da Divisão Antissequestro do Rio de Janeiro em uma força-tarefa para combater as quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Produzida e criada por José Junior, com cinco episódios, a produção é ambientada no final da década de 1990 e inspirada em fatos reais. O elenco conta com Silvio Guindane, Marcos Palmeira, Erom Cordeiro, Dalton Vigh, Natalia Lage, Vannessa Gerbelli e Cinnara Leal.

VESTIDO IDEAL

NOVA TEMPORADA

O vestido ideal: Reino Unido estreia sua quarta temporada nesta segunda-feira (7), às 22h55, no Discovery Home & Health. No episódio de estreia, Danielle, que tem um metro de altura, procura o vestido que se adapta à sua condição física, trazendo beleza e conforto. Ela vai se casar com o namorado que a acompanha desde a adolescência, em um local com muito verde e atmosfera bucólica. O pedido da noiva é claro e simples: ela quer se sentir uma princesa.