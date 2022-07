O mineiro Samuel Rosa e a banda Capital Inicial lançam parceria inédita

Dinho Ouro Preto e Samuel Rosa: balada romântica com DNA do Capital Inicial e do Skank (foto: Marcelo Rossi/divulgação)

Já está nas plataformas digitais “Amor em vão”, parceria inédita da banda Capital Inicial com o mineiro Samuel Rosa. Dinho Ouro Preto e Alvin L. assinam a canção, produzida por Dudu Marote com arranjo de cordas e orquestração do respeitado maestro Arthur Verocai.



LEIA MAIS 04:00 - 04/07/2022 Acauã Ranne faz louvação pop aos orixás no disco 'Xirê: Herança ancestral'

04:00 - 04/07/2022 J-Hope, ídolo do BTS, surpreende os fãs no projeto solo 'More'

04:00 - 30/06/2022 Banda Uganga junta thrash metal, hardcore, dub, rap e orixás no EP 'Libre!' Já está nas plataformas digitais “Amor em vão”, parceria inédita da banda Capital Inicial com o mineiro Samuel Rosa. Dinho Ouro Preto e Alvin L. assinam a canção, produzida por Dudu Marote com arranjo de cordas e orquestração do respeitado maestro Arthur Verocai.“Tenho admiração muito grande pela obra do Samuel, pela voz dele, por ele como compositor e músico. Ele é brilhante. Ouvi sua voz ao longo dessas décadas todas e imaginava se não poderíamos fazer algo juntos. E o Verocai é uma entidade, uma coisa quase sagrada”, afirma Dinho Ouro Preto.





A balada romântica “Amor em vão” fala de delicadezas na relação a dois. “Eu sou pedra/ eu sou vidraça quebrando aqui enquanto o tempo passa/ Sou o inverno/ sou o verão de todo amor em vão”, cantam Dinho e Samuel. Lyric video também está disponível no canal da banda no YouTube.



“Quando ouvi a música, fiquei mais feliz ainda e com mais certeza, porque ela me diz respeito. Está dentro de um gênero de que gosto, a canção ao violão, e o Capital tem isso no DNA dele”, afirma Samuel.

Confira "Amor em vão":