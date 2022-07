Aos 28 anos, J-Hope surpreendeu os fãs do BTS com o clima sombrio de seu novo clipe (foto: Reprodução)

A trajetória do astro sul-coreano J-Hope no mundo da música acaba de dar mais uma guinada.



A canção chegou acompanhada do clipe oficial, com ambientações “destruídas” e jogos de câmera. Muita expectativa cercou o projeto de J-Hope, sobretudo depois que a banda BTS, megafenômeno do pop mundial, anunciou “pausa temporária”, a partir do mês passado, para que os sete integrantes se dediquem às respectivas carreiras solo.

K-idol ressurge com nova persona

A versatilidade musical de J-Hope, de 28 anos, é visível quando se compara “Jack in the box” com a mixtape “Hope world”, lançada em 2018.



Enquanto a mixtape é repleta de músicas animadas em clima alto-astral, com visual vibrante e colorido, o novo álbum aparenta ser mais sombrio, com proposta bem diferente de “Hope world”.



Considerado excelente dançarino pelos fãs, o sorridente e animado J-Hope surpreendeu o Army, como é chamado o exército globalizado de fãs do BTS, com a estética de “More”.

Confira o clipe solo de J-Hope:



Apesar da "pausa temporária", os integrantes do BTS já deixaram bem claro que não pretendem abandonar os palcos. O último lançamento em conjunto foi o disco "Proof", em 10 de junho, coletânea de canções dos nove anos de carreira dos rapazes.



Jungkook foi o primeiro a lançar um projeto sem os companheiros. Em 24 de junho, chegou às plataformas “Left and right”, parceria dele com Charlie Puth.

Lollapalloza Chicago é o próximo palco de J-Hope solo



Convidado para participar do Lollapalooza Chicago 2022, o sul-coreano será uma das principais atrações de 31 de julho, último dia do festival. Espera-se que apresente ali as outras faixas de “Jack in the box”.

Kecky G e J-Hope: mix americano e sul-coreano com tempero latino:

J-Hope tem vários trabalhos solo, além de “Hope world” e “More”. A colaboração na canção “Chicken noodle soup” (2019), ao lado da cantora americana Becky G, lhe rendeu projeção internacional.