Psy lança disco, leva tapa de Suga, do BTS, e adere ao mundo do metaverso

O fenômeno sul-coreano Psy avisa: seu novo álbum marca o “adeus a ‘Gangnam style’”, hit que o projetou mundialmente há uma década. O clipe do single “That that”, com Suga do BTS, mostra de início Psy com o famoso terno azul que usava na época de seu grande sucesso. “Esse cara de smoking azul leva um tapa de Suga e segue seu caminho”, ele afirma, aludindo a sua antiga persona.









O cantor Park Jae-sang, de 44 anos, conquistou o mundo com “Gangnam style” em 2012. Com sua dança de cavalgada viciante e melodia “chicletes”, o hit ultrapassou 4,4 bilhões de visualizações no YouTube.





Nesta entrevista, Psy fala sobre o longo hiato entre as gravações, a pressão decorrente do sucesso de “Gangnam style” e o que imagina para si mesmo e para a indústria pop coreana.





O disco “PSY 9th” levou cinco anos para ficar pronto. Por que demorou tanto?

Não se pode agradar a todos. O gosto das pessoas é subjetivo. Se eu deixar alguém ouvir minha música e ela disser que não está boa, faço mudanças. Existem 40 ou 50 pessoas para quem toco minha música quando a sinto pronta. Até que eles digam que está tudo bem, sigo trabalhando. Os artistas acham isso difícil quando trabalham comigo, mas é complicado mudar esse hábito.





Quem são essas 40 ou 50 pessoas de quem você fala?

Todos os artistas da minha empresa e alguns funcionários da gravadora. Há jovens e velhos, incluindo meus pais... A pessoa mais aleatória é o meu melhor amigo, alguém da minha idade que vive sua vida e conhece meu trabalho desde o início.





Já se passaram 10 anos desde “Gangnam style”. Você pensa nisso, se sente pressionado?

O tema do novo videoclipe é “Adeus a 'Gangnam style'”. O cara de smoking azul leva um tapa de Suga e continua seu caminho, aludindo ao antigo eu e se afastando do passado. Não é um vídeo sério, mas há um sentido. Em termos de trabalho, o sucesso de “Gangnam style” foi um grande evento, então é impossível não pensar nele. Mas já faz muito tempo, e agora me sinto livre. Então, penso nele como o maior troféu da minha prateleira, nada mais. Estou comprometido em fazer novas músicas.





Quanto tempo levou para superar “Gangnam style”?







Na época do sétimo álbum, ainda não havia superado. Cinco anos atrás, quando lancei o oitavo, já me sentia mais tranquilo. Agora, já superei.





Qual é a música favorita em sua carreira musical?

“It’s art”, no meu quinto álbum. Não importa o que eu crie, será difícil de superar essa música.





Por quê?

Apesar de estar na estrada há muito tempo, algumas das minhas próprias músicas ainda me deixam orgulhoso. Essa é emocional, tem batidas e mensagens agradáveis, o público a adora. Mesmo antes de promover a faixa, ela se tornou viral e passei a cantá-la depois de “Champion” e “Gangnam style” nos shows.





Se houvesse uma grande mudança na indústria pop coreana no futuro próximo, qual seria?

O K-pop vai crescer continuamente em termos de tamanho de orçamento, de esforços do padrão dos trainees... Acho que a próxima mudança será o metaverso. O metaverso trará mudanças para a indústria do K-pop ao acabar com limites entre palco e plateia.





Você está preparando algum projeto relacionado a NFT ou metaverso?

É a primeira vez que revelo isso. Estou preparando um personagem meu que canta e dança. Felizmente, as pessoas estão acostumadas a uma ilustração minha, porque a tenho usado como capa do meu álbum desde o meu debute... Mas Psy, como cantor, deve permanecer ativo off-line por muito tempo. Não sou conhecido por ter corpo musculoso ou por movimentos de dança bem treinados. O público fica emocionado com a minha vibração, com a atmosfera no palco. Então, show sem público não será uma opção para mim. Mas estou trabalhando de perto com artistas da minha gravadora para me preparar para o mundo do metaverso.





