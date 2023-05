Lei Paulo Gustavo: Sul de Minas terá R$ 29 milhões para projetos culturais

677

Lei Paulo Gustavo ajudará projetos culturais no Sul de Minas Gerais (foto: Globo/Victor Pollak) O Sul de Minas Gerais está prestes a receber mais de R$ 29 milhões em recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), que destinará mais de R$ 3,8 bilhões para investimentos em cultura nos estados, municípios e no Distrito Federal. Os gestores públicos têm até o final deste ano para selecionar os projetos que serão beneficiados com essa verba.





O governo garante que a verba já está assegurada no orçamento e, recentemente, publicou o decreto para a transferência dos recursos para os estados e municípios.





A Lei Paulo Gustavo, batizada em homenagem ao ator e humorista falecido em 2020 devido à Covid-19, foi sancionada no ano passado após resistência do governo Bolsonaro. O Ministério da Cultura ficou responsável pela regulamentação da lei depois de um debate com artistas e representantes da sociedade civil.





Os municípios do Sul de Minas que receberão a maior parte dos recursos são:

Poços de Caldas (R$ 1.470.597,57);

Pouso Alegre (R$ 1.352.314,35);

Varginha (R$ 1.144.105,13);

Passos (R$ 983.618,18);

Lavras (R$ 902.261,46);

Itajubá (R$ 836.420,47);

Alfenas (R$ 698.774,18);

Três Corações (R$ 695.920,40);

São Sebastião do Paraíso (R$ 636.032,45);

Três Pontas (R$ 512.385,29).





A distribuição dos recursos segue critérios estabelecidos pela própria lei, considerando a população, o rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Além disso, aproximadamente R$ 2,8 bilhões serão aplicados em ações de audiovisual e cerca de R$ 1 bilhão em projetos de outras linguagens artísticas.





Os gestores estaduais e municipais têm até o final de 2022 para escolher os projetos a serem financiados, e pessoas físicas e empresas do setor cultural podem se cadastrar para obter acesso aos recursos. Como contrapartida, os projetos devem promover ações sociais acordadas previamente com os governos locais.