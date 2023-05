Roger Waters em BH: saiba tudo sobre o show, ingressos e mais

677

Roger Waters passará por seis cidades no Brasil com turnê de despedida (foto: Anna KURTH / AFP) A turnê de despedida do cantor britânico Roger Waters, “This is Not a Drill”, chega ao Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 8 de novembro. Os ingressos começaram a ser vendidos na última quarta-feira (24/5) no site da Eventim e nas bilheterias oficiais, a partir de R$ 220. Saiba tudo que deve rolar na apresentação e como adquirir a entrada para não ficar de fora!





A turnê “This is Not a Drill”, originalmente programada para o ano de 2020, foi adiada por dois anos e teve início em julho de 2022 na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Seus últimos shows serão realizados na América Latina.





O show traz cerca de 20 clássicos de Roger Waters e também do período em que esteve no Pink Floyd, histórica banda de rock da qual foi um dos fundadores. Presentes no set list estão “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?”. Waters também apresenta uma nova composição, “The Bar”. Alguns shows da turnê estão sendo transmitidos ao vivo em cinemas ao redor do mundo.

“'This Is Not A Drill' é uma nova e inovadora extravagância cinematográfica/rock and roll, é uma acusação impressionante da distopia corporativa na qual todos nós lutamos para sobreviver e um apelo à ação para amar, proteger e compartilhar nosso precioso e precário lar planetário. O show inclui uma dúzia de ótimas canções da Era de Ouro do Pink Floyd ao lado de várias novas, palavras e música, mesmo escritor, mesmo coração, mesma alma, mesmo homem. Pode ser seu último viva. Uau! Minha primeira turnê de despedida! Não percam”, ressalta Roger Waters.

Agenda de shows no Brasil

24/10 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

28/10 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos / Engenhão

01/11 – Porto Alegre – Estádio Beira Rio

04/11 – Curitiba – Arena da Baixada

08/11 – Belo Horizonte – Mineirão

11/11 – São Paulo - Allianz Parque

12/11 – São Paulo - Allianz Parque

Ingressos

BELO HORIZONTE

Data: 08 de novembro

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21 h

Local: Mineirão / Estádio Governador Magalhães Pinto – Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Ingressos: A partir de R%uFF04 220

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: Eventim





SETORES

Pista Premium R%uFF04 990 (inteira); R%uFF04 495 (meia-entrada);

R%uFF04 990 (inteira); R%uFF04 495 (meia-entrada); Pista R%uFF04 520 (inteira); R%uFF04 260 (meia-entrada);

R%uFF04 520 (inteira); R%uFF04 260 (meia-entrada); Cadeira Inferior R%uFF04 680 (inteira); R%uFF04 340 (meia-entrada);

R%uFF04 680 (inteira); R%uFF04 340 (meia-entrada); Cadeira Inferior Roxa R%uFF04 680 (inteira); R%uFF04 340 (meia-entrada);

R%uFF04 680 (inteira); R%uFF04 340 (meia-entrada); Cadeira Superior R%uFF04 440 (inteira); R%uFF04 220 (meia-entrada);

R%uFF04 440 (inteira); R%uFF04 220 (meia-entrada); Pacote VIP* R%uFF04 1.990 (inteira); R%uFF04 1.445 (meia-entrada);

* Incluso no Pacote VIP:

Ingresso na Pista Premium, Acesso exclusivo e entrada 30 minutos antes da abertura oficial dos portões, Credencial / Sticker especial, Ingresso comemorativo, Poster comemorativo da tour.





Para vendas pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.





- Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).





- Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 1 meia entrada por CPF.





- Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.





- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.









Bilheteria oficial Belo Horizonte

Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão – Bilheteria Norte - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Formas de pagamento: Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO, Dinheiro, Sem taxa de conveniência.





Loja Eventim BH – Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314

Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 10h às 19h e Sábado das 10h às 16h

Formas de pagamento: Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO, Dinheiro, Sem taxa de conveniência.





Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.