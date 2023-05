Roger Waters anuncia seis shows da turnê de despedida no Brasil

677

Um dos mais importantes nomes do rock internacional, Roger Waters anunciou, nesta segunda-feira (22/5), as datas de sua turnê “This is not a drill”, na América do Sul e na Europa. Veterano nos palcos brasileiros, o artista volta ao país para seis apresentações entre outubro e novembro deste ano.





As cidades que receberão os shows de despedida são: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Na capital mineira, o ex-integrante e fundador da banda Pink Floyd se apresenta no Mineirão, em 8 de novembro. Os ingressos estarão disponíveis para compra já a partir desta quarta-feira (24/5), às 12h, pelo site Eventim.





Os shows de sua última turnê estavam marcados para 2020, mas devido à pandemia só puderam ser iniciados em 2022. Com sua estreia nos Estados Unidos, o cantor de 79 anos tem datas marcadas para todo o ano de 2023.





O repertório traz cerca de 20 sucessos do artista britânico, de sua carreira solo aos hits da icônica banda de rock. "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?" integram o setlist.





Roger Waters encerra seus shows aos 79 anos com a turnê "This is not a drill". Belo Horizonte recebe o cantor britânico no dia 8 de novembro, no Mineirão (foto: Anna Kurth/AFP)







SHOWS NO BRASIL

A venda de ingressos para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília começa nesta quarta, (24/5), às 12h. Para Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre as vendas começam na quinta, (25/5), também a partir das 12h.





(24/10) Brasília - Arena BRB / Mané Garrincha (ingressos variam de R$ 195 a R$ 1.990)

(28/10) Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos / Engenhão (ingressos variam de R$ 190 a R$ 1.990)

(01/11) Porto Alegre - Estádio Beira Rio (ingressos variam de R$ 170 a R$ 1.990)

(04/11) Curitiba – Arena da Baixada (ingressos variam de R$ 245 a R$ 1.990)

(08/11) Belo Horizonte – Mineirão (ingressos variam de R$ 220 a R$ 1.990)

(11/11) São Paulo - Allianz Parque (ingressos variam de R$ 190 a R$ 1.990)





Ingressos disponíveis pelo site Eventim e em pontos de venda credenciados, segundo a produtora do evento.