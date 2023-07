Dia Mundial do Rock: 6 rockstars LGBTQIA+ que fizeram história

1156

Elton John (foto: Reprodução/Instagram) No dia 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock, que surgiu no Brasil na década de 90. A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que reuniu grandes nomes do rock, na mesma data, em 1985. Apesar do gênero ainda ter um cenário bastante heteronormativo, alguns de seus maiores ícones fazem parte da comunidade LGBTQIA+.





Elton John





Com sua grande personalidade e roupas extravagantes, Elton John foi um dos primeiros rockstars a assumir a sua sexualidade , em 1976, quando revelou ser bissexual à revista Rolling Stone. Entretanto, uma década depois, assumiu-se gay. Sua cinebiografia, Rocketman, lançada em 2019, não hesita em mostrar o preconceito que o músico sofreu.









Janis Joplin





A dona de uma das vozes mais potentes do rock nunca assumiu publicamente sua sexualidade, possivelmente pelo período altamente conservador no qual viveu. Janis se envolveu romanticamente com homens e mulheres. Peggy Caserta, uma de suas namoradas, escreveu o livro ‘Going Down With Janis’, no qual falava de seu relacionamento com a cantora.

Rob Halford





O vocalista da banda Judas Priest revelou sua sexualidade ao vivo na televisão, em 1998:

“Foi uma enorme sensação de liberdade [...] você não pode fazer insultos, você espalhar rumores, falar nada negativo sobre mim porque eu sou quem eu sou. Então essa é minha maravilhosa memória do grande dia em que eu me assumi”, relembrou Rob em entrevista à Apple Music.





Halford foi o primeiro ícone do heavy metal a se assumir publicamente.





Josh Kiszka





O vocalista da banda Greta Van Fleet, que vem ganhando cada vez mais espaço na cena do rock nos últimos anos, revelou fazer parte da comunidade LGBTQIA em junho deste ano, por meio de um post no Instagram, onde criticava os Projetos de Lei homofóbicos que estavam sendo propostos no estado americano do Tennessee.





“Essas questões estão localizadas especialmente próximas do meu coração já que estou em uma relação amorosa e de mesmo sexo com o meu parceiro há oito anos. Aqueles próximos de mim estão bem cientes, mas é importante para mim compartilhar ao público”, disse Josh.





David Bowie





O visual andrógino de Bowie sempre fez com que o público questionasse sua sexualidade. Em 1976, o músico se assumiu bissexual, em entrevista à Playboy: “É verdade, sou bissexual. Não posso negar que sei disso muito bem. Acho que é a melhor coisa que já me aconteceu”.

Desde o começo de sua carreira, o cantor de ‘Life On Mars’ desafiava as normas de gênero, especialmente com a sua persona ‘Ziggy Stardust’, em 1972.





Freddie Mercury





Apesar de nunca ter saído formalmente do ‘armário’, o frontman da banda Queen fazia parte da comunidade LGBTQIA . Um de seus relacionamentos é brevemente explorado na cinebiografia ‘Bohemian Rhapsody’, de 2018.





O vocalista sentiu a necessidade de esconder que era soropositivo , já que o HIV era comumente associado aos gays e à depravação. O comunicado em que Freddie confirma ter Aids foi divulgado um dia antes de sua morte, em 1991.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.