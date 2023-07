Dia Mundial do Rock: bares em BH têm programação especial

Bares de BH estão com programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Rock (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O Dia Mundial do Rock é comemorado nesta quinta-feira, 13 de julho. Belo Horizonte, a capital dos bares, não ficaria de fora da comemoração e alguns estabelecimentos fizeram uma programação especial na semana. Confira as dicas de onde passar a data ouvindo o melhor do estilo musical!