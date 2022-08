''Queer Eye Brasil'' estreia prometendo emoção

Os cinco fabulosos: Yohan Nicolas e Fred Nicacio (em pé); Guto Requena, Rica Benozzati e Luca Scarpelli (sentados) (foto: Ivan Erick/Netflix)

Quando a primeira temporada de "Queer Eye" estreou na Netflix, em 2018, ficou claro que o reality show viria para ficar. A premissa – renovação da proposta do programa original de 2003 para novos tempos – e o carisma dos cinco apresentadores garantiram a regularidade da série e eventual expansão do formato para outras partes do mundo. Depois de chegar ao Japão e à Alemanha, "Queer Eye" desembarca no Brasil.









O formato foi revivido, atualizado e expandido, em 2018, pela Netflix. Os novos fab five conviveriam uma semana na companhia de uma pessoa (não mais necessariamente um homem hétero) passando por alguma dificuldade pessoal e a ajudariam a recuperar sua autoestima e reformar seu estilo de vida.





O sucesso da nova versão lhe rendeu o especial “Yass, Australia!”, no qual os apresentadores ajudam um fazendeiro australiano, e quatro episódios em solo japonês, coletivamente chamados “We’re in Japan”. A versão alemã do reality estreou na Netflix, em março de 2022.





Agora é a vez do Brasil: a primeira temporada da versão nacional estreou no catálogo da Netflix nessa quarta-feira (24/8) e traz cinco fabulosos brasileiros para promover verdadeiras revoluções nas vidas das "heroínas" e dos "heróis" de cada episódio.





“Queer Eye Brasil” promete trazer emoção para as famílias brasileiras. O foco do reality show é mostrar pessoas passando por dificuldades pessoais das mais diversas naturezas.

O episódio de estreia, “É sobre ver amor”, apresenta a história de um homem que perdeu a esposa para o câncer de mama e luta para criar os dois filhos pequenos sozinho. No segundo, “Xô, monstros!”, assessora de imprensa deixou de se cuidar após um complicado processo de divórcio.



O primeiro episódio apresenta a história de Rafael, que perdeu a esposa para o câncer de mama e luta para criar os dois filhos pequenos sozinho (foto: Tiago Santana/Netflix)



OS FABULOSOS

Cada um dos cinco traz sua própria área de expertise para a missão





» Luca Scarpelli

O belo-horizontino está na parte da “cultura”. É publicitário, youtuber, influenciador, surfista, skatista, migrante, imigrante e ator. Viveu na capital mineira até os 16 anos, quando se mudou para São Paulo e, de lá, para Portugal. Luca, que começou sua transição de gênero em 2016, adianta: “Ser trans é uma parada que me atravessa diariamente, 24 horas por dia. Eu respiro trans. Mas em nenhum momento eu quero ser o guardião da causa. Isso seria resumir vivências que são muito complexas e plurais em uma pessoa só. Eu quero que as pessoas conheçam o Luca e, by the way, o Luca é trans. Essa é a ordem dos fatores”.





» Yohan Nicolas

Nascido no interior da França, mas apaixonado pelo Brasil, toma conta da "beleza". Estudou em uma escola para cabeleireiros em Clermont-Ferrand, passou dois anos em Lyon até chegar a Londres, onde trabalhou no prestigiado salão Vidal Sassoon.





» Guto Requena

O arquiteto assume o "design" tentando fugir de clichês. Graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP), onde também fez mestrado, recebeu diversos prêmios, deu palestras e expôs em mais de 20 países. Foi colunista do jornal Folha de São Paulo entre 2012 e 2015, além de apresentador do programa Nos Trinques, do GNT.





» Rica Benozzati

Com mais de duas décadas de carreira, fica com o “estilo”. O stylist e comunicador foi repórter e jurado de programas de televisão, apresentou um programa sobre sexo no Canal Futura, fez figurino para novelas e foi curador de uma exposição sobre Hebe Camargo. Atualmente, dedica-se à promoção da desconstrução da imagem superficial da moda.





» Fred Nicácio

Preto, médico, fisioterapeuta e carioca, Fred Nicácio é responsável pelo segmento “bem-estar”. O doutor também tem alguma experiência com vídeo em suas redes sociais, onde aborda assuntos como combate ao racismo, à lgbtfobia, além de saúde pública, especialmente da população negra.





QUEER EYE BRASIL

• Com Guto Requena, Yohan Nicolas, Rica Benozzati, Luca Scarpelli e Fred Nicácio. Seis episódios. Disponível para streaming na Netflix





