Capitalista predador ou bandido, só dá Eriberto Leão na telinha e na telona

Em "Ilha de Ferro", Diogo (Eriberto Leão) é o presidente da petrolífera PLT-137, que deseja vender para os chineses a empresa em que Dante (Cauã Reymond) trabalha (foto: Cesar Alves/Globo)

Há poucos meses chegado aos 50, Eriberto Leão não perde tempo. Somente em agosto vários trabalhos que estrelou vêm à tona – e em diferentes formatos. Nesta quinta (25/8), estreia, na Globo, a segunda temporada da série “Ilha de Ferro”. Também hoje chega aos cinemas “Assalto na Paulista”, que ele protagoniza ao lado de Bianca Bin. Há poucos meses chegado aos 50, Eriberto Leão não perde tempo. Somente em agosto vários trabalhos que estrelou vêm à tona – e em diferentes formatos. Nesta quinta (25/8), estreia, na Globo, a segunda temporada da série “Ilha de Ferro”. Também hoje chega aos cinemas “Assalto na Paulista”, que ele protagoniza ao lado de Bianca Bin.





Na segunda-feira (29/8), no Rio de Janeiro, estreia, no Teatro Sesi, o espetáculo “O astronauta”. Adiada em decorrência da pandemia, a montagem ganhou versão on-line durante a crise sanitária.





Tudo isso acontece, vale lembrar, menos de uma semana depois de Leão ter se despedido do Leônidas Lobato da novela “Além da ilusão”, que terminou no último sábado (19/8).





Os personagens não poderiam ser mais diferentes. Diogo, que Leão interpreta em “Ilha de Ferro”, entrou na segunda e última temporada da série – a produção lançada pelo Globoplay chega agora à TV aberta.

Irmão de Júlia (Maria Casadevall), ele é o presidente da petrolífera PLT-137, onde se passa a história protagonizada por Cauã Reymond (Dante). A chegada de Diogo vai balançar o já conturbado cenário da história. “Ele é um capitalista selvagem, um predador, quer vender tudo para os chineses, pois só pensa em poder e dinheiro”, conta o ator.

O jejum do "leão com fome"



Para interpretar o empresário, Eriberto decidiu, por contra própria, jejuar antes das gravações. “Era para aguçar os sentidos. Um leão com fome é de agilidade e força únicas. Quis elevar minha capacidade perceptiva, e deu supercerto”, diz.





A inspiração veio do livro “Os dragões do Éden”, do cientista Carl Sagan. “Ele faz uma série de comparações do homem de hoje com a época das cavernas, e uma delas é o jejum”, conta Leão.









A tática não é nova. Quando interpretou o peão Tomé da novela “Cabocla” (2004), o ator fez algo parecido. “Só que era o contrário. Como era um peão que cuidava de gado, na época eu comia muita carne. Procuro colocar no meu hábito pessoal algo que me ajude na construção da personagem”, acrescenta.



No filme "Assalto na Paulista", Rubens é um dos bandidos que participaram do famoso roubo à agência do Itaú, no coração de São Paulo (foto: O2 Play/divulgação)





Durante 10 horas, um grupo de assaltantes invadiu o local e limpou 170 cofres particulares. Considerado um dos maiores roubos a instituições financeiras do Brasil, o crime só foi descoberto oito dias depois.

O último golpe do "Robin Hood"

Nem o banco nem os clientes que alugavam os cofres informaram, em detalhes, o que foi levado. A estimativa é que o roubo tenha rendido R$ 100 milhões ao grupo.





Com trabalhos para cinema e TV já prontos, o ator agora quer cuidar do teatro. “O astronauta” acompanha a missão que pretende ir até uma das luas de Júpiter. O personagem de Leão embarca sozinho na empreitada. Pela primeira vez na história, uma missão do gênero será acompanhada 24 horas por dia pelas redes sociais.





“Ele começa a viagem com milhões de seguidores e quanto mais fica por dentro das descobertas e teorias da vida fora da Terra, menos interesse as pessoas têm. No início, as pessoas estão interessadas em saber que roupa ele usa, por exemplo. Mas os seguidores vão diminuindo. Quem estiver mais atento vai perceber que a viagem do astronauta é interna”, acrescenta.





Em cena, Eriberto vai interpretar duas canções clássicas de David Bowie: “Starman” e “Space oddity”.

"ILHA DE FERRO"

• A segunda temporada da série, com 10 episódios, será lançada nesta quinta-feira (25/8), às 22h35, na Globo. Novos episódios sempre às quintas.





"ASSALTO NA PAULISTA"

• (Brasil, 2022, 110min., de Flávio Frederico, com Eriberto Leão e Bianca Bin) – O filme estreia nesta quinta (25/8) no Cidade 6, às 14h30 e 18h40 (exceto dom) e 13h40 e 19h30 (somente dom).

No longa “Assalto na Paulista”, de Flávio Frederico, Leão vive outro personagem longe do bom mocismo. O filme é baseado no roubo que ocorreu em uma agência do banco Itaú na Avenida Paulista, em agosto de 2011.