677

Familiares e amigos do tipógrafo lamentaram a morte do tipógrafo e poeta ouro-pretano Ryan Freitas / reprodução / Instagram Morreu nesta quarta-feira (27/9), aos 65 anos, Guilherme Mansur. O poeta e artista tipográfico estava internado em um hospital em Belo Horizonte por causa de uma pneumonia. A despedida do poeta vai acontecer nesta quinta-feira (28/9), às 8h, na Casa de Tomás Gonzaga, em Ouro Preto. Mais informações sobre o velório ainda serão divulgadas por familiares. Morreu nesta quarta-feira (27/9), aos 65 anos, Guilherme Mansur. O poeta e artista tipográfico estava internado em um hospital em Belo Horizonte por causa de uma pneumonia. A despedida do poeta vai acontecer nesta quinta-feira (28/9), às 8h, na Casa de Tomás Gonzaga, em Ouro Preto. Mais informações sobre o velório ainda serão divulgadas por familiares.





O poema "Telhados" faz uso dos parênteses como telhas Reprodução Flávio também destacou a participação de Mansur no coletivo Olho de Vidro, que une diversos fotógrafos da cidade para realizar exposições. O poeta indicava uma temática que norteava os registros de seus colegas. Flávio também destacou a participação de Mansur no coletivo Olho de Vidro, que une diversos fotógrafos da cidade para realizar exposições. O poeta indicava uma temática que norteava os registros de seus colegas.

Para o também poeta Mário Alex Rosa, o falecimento de Mansur é uma grande perda para Minas Gerais e o Brasil. “É lamentável receber essa notícia. Pegou todo mundo de surpresa”, lamentou. Amigos e familiares disseram que Mansur havia tido uma rápida melhora no hospital e que já se cogitava uma volta dele para casa.





“O Guilherme foi um grande tipógrafo. Foi uma pessoa que tinha um cuidado enorme com as palavras, com as letras. Eu conheci bem a tipografia dele. Conheço o cuidado que ele tinha em montar uma página, tinha um olho gráfico que era muito delicado, sensível e ao mesmo tempo muito inventivo”, disse Mário Alex.

Homenagens

Ao Estado de Minas, o prefeito de Ouro Preto, ngelo Oswaldo (PV) falou sobre a relevância de Guilherme para a poesia brasileira contemporânea e a história da cidade. O chefe do executivo municipal relembrou de outros trabalhos de Mansur, como o que poemas foram impressos em saquinhos de pão e distribuídos pela cidade.





“Ouro Preto é a cidade da poesia e o Guilherme era o nosso grande poeta. É a cidade que todos os grandes poetas escreveram, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Cecília Meireles, Olavo Bilac. Dos antigos aos modernos, e contemporâneos, todos os poetas brasileiros acabam se debruçando sobre Ouro Preto e o Guilherme era a própria poesia de Ouro Preto. Sua obra tem um protagonismo importante na poesia brasileira contemporânea”, disse ngelo Oswaldo.





Para o secretário de Cultura de Ouro Preto, Flávio Malta, Guilherme era um amigo de convivência diária. "(Guilherme Mansur) tem uma importância na poesia brasileira uma vez que sua poesia livre participou do grande movimento concretista da poesia. Para Ouro Preto, um filho ilustre, muito querido pelos amigos e pessoas que passaram pela livraria dele", afirmou o Secretário de Cultura de Ouro Preto, Flávio Malta, que diz ter perdido um amigo.

Makley Ka, poeta, cantor e violonista, também lamentou a morte de Guilherme. Em suas redes sociais, o artista comentou sobre a importância do ouro-pretano para sua formação.





“Hoje partiu um dos poetas mais radicais, geniais e inspiradores que já conheci. Guilherme Mansur, para além de toda sua produção poética e tipográfica, uma referência incontornável para minha geração, era uma pessoa incrível”, escreveu Mankley.