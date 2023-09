Estação do Horto funcionará até a 1h da manhã. Metrô BH/Divulgação. Metrô BH

O Metrô BH vai fazer uma operação especial para o show da cantora Ludmilla, neste sábado (30/9), na Arena Independência. Para atender aos belo-horizontinos que vão ao estádio localizado na Região Leste curtir o show "Numanice", a administradora do transporte modal informou que a estação Horto ficará aberta, no dia do evento, até a 1h da manhã, com bilheterias em funcionamento.A previsão de público estimada para o evento que acontece das 15h às 23h é de 17 mil. Em "Numanice", Ludmilla mescla diversos estilos musicais, como pagode e funk.