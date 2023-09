677

Quase todo o dinheiro da indústria de discos vem por meio de cliques. De acordo com o novo relatório da Pró-Música Brasil, associação de produtores da área, 99,2% da receita do mercado fonográfico brasileiro vieram do consumo de música por streaming – R$ 1,181 bilhão do total de R$ 1,191 bilhão.









O relatório também diz que a indústria fonográfica cresceu 12,6% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.





A relação das 50 músicas mais ouvidas na primeira metade deste ano no país, divulgada com os dados, é quase completamente preenchida por nomes brasileiros. A única exceção é o hit “Flowers”, da cantora americana Miley Cyrus, que figura na 26ª posição.

Marília continua arrasando

Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, em desastre aéreo ocorrido em 2021, lidera a lista das canções mais ouvidas com a faixa “Leão”, de seu álbum póstumo “Decretos reais”, indicado ao Grammy Latino de melhor disco de música sertaneja. Na primeira gravação desta música, Marília dividiu o microfone e o clipe com rapper Xamã.





Ana Castela ficou com o segundo e o terceiro lugares na lista das canções mais ouvidas da Pró-Música Brasil, com, respectivamente, “Nosso quadro” e a versão ao vivo de “Bombonzinho”, parceria dela com a dupla Israel & Rodolffo.

AS MAIS OUVIDAS EM 2023

• “Leão”

De Marília Mendonça





• “Nosso quadro”

De Ana Castela





• “Bombonzinho”

De Ana Castela e Israel & Rodolffo