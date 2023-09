"Sinfonia espanhola", composição de Édouard Lalo (1823-1892) será interpretada pela violinista Leticia Moreno, ao lado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, para celebrar os 200 anos de nascimento do autor. Os concertos serão realizados nesta quinta e sexta-feira (28 e 29/9), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 , Barro Preto), com regência do maestro Fabio Mechetti.

O programa começa com a abertura da ópera “O segredo de Susanna”, do italiano Wolf-Ferrari. Explorando o repertório sinfônico de Sergei Rachmaninoff, será apresentada uma de suas peças mais marcantes, as “Danças sinfônicas”. O preço da inteira varia de R$ 50 a R$ 175 (inteira). Ingressos estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

Ivan Lins lança 'My heart speaks' com estrelas da música internacional

• FESTIVAL ÉPOPBH NO PALÁCIO DAS ARTES

A segunda edição do Festival Épopbh, que reúne música, arte e entretenimento, será realizada nesta quarta-feira (27/9), a partir das 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Sebá Mota, Banda Lotus e as Panteras, Marco Romani e Glau Mineira são os artistas selecionados para o evento, que ainda terá show de Gustavo Fraga com Bruna Lipiani. Outra atração é a banda infantil Os Mosqueteiros, de Ricardo Koctus, baixista do Pato Fu, e seu filho João Chapman, de apenas 7 anos. O ator e cantor Vitor Novello também se apresenta. Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site Eventim.

•'ESTRANGEIRO DE MIM' NA FUNARTE

“Estrangeiro de mim”, dirigido por Cris Diniz, entra em cartaz na Funarte MG. Com humor e poesia, o trabalho leva para a cena histórias vividas pelo ator paraibano Marcelo Marques e o músico baiano Tomaz Mota, que migram para Belo Horizonte diante do abandono sociopolítico que o Nordeste ainda sofre. O espetáculo faz curta temporada até 1º de outubro, de quinta-feira (28/9) a sábado (30/9), às 19h, e domingo, às 18h, na Funarte MG (Rua Januária, 68 – Centro). Todas as sessões contam com interpretação em libras. Ingressos a R$ 20 (inteira) na bilheteria local ou pelo site Sympla.

• JÚLIA RIBAS E JHESSY VILAS NO RAUL BELÉM



Em um processo de criação conjunta, Júlia Ribas e Jhessy Vilas se encontram para apresentação inédita, na qual dividem vivências e compartilham suas experiências. As duas são convidadas do projeto Inspira! Música e Conexão, que será apresentado nesta quinta-feira (28/9), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo). No palco, as artistas interpretam trabalhos solos e cantam juntas músicas que expressam o resultado de sua convivência. O shows do Inspira! têm preços populares, a R$ 2 (inteira). Ingressos no Sympla e na bilheteria local.

• SAMBA COM OI DE GATO NA SEXTA



O grupo Oi de Gato apresenta seu novo projeto às sextas-feiras, a partir das 19h, n’O Candiá (Avenida Francisco Sá, 430 – Prado). O repertório reúne releituras de sucessos do samba misturados à Bossa Nova e ao samba-rock, com tratamento diferenciado nos arranjos e interpretação diferente das composições de Chico Buarque, Adoniran Barbosa, Ary Barroso, Paula Lima, Seu Jorge, Jorge Ben Jor, Clara Nunes e Dona Ivone Lara, entre outros. Couvert a R$10. Informações: https://www.instagram.com/ocandiabar/.