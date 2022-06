Dez grafiteiros criam painel coletivo em homenagem ao hip-hop de BH

Fhero é um dos 10 artistas que defendem a arte do grafite em BH (foto: Acervo pessoal)

Artistas de diferentes regiões da capital se reuniram nas proximidades do Centro Cultural Favela Bela, na Vila Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-sul de BH, para produzir um painel coletivo de grafite. Iniciativa do Festival Cena Grafitti no Morro, o trabalho será inaugurado neste domingo (5/6), a partir das 13h, em evento que contará com apresentações musicais e atividades formativas. Artistas de diferentes regiões da capital se reuniram nas proximidades do Centro Cultural Favela Bela, na Vila Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-sul de BH, para produzir um painel coletivo de grafite. Iniciativa do Festival Cena Grafitti no Morro, o trabalho será inaugurado neste domingo (5/6), a partir das 13h, em evento que contará com apresentações musicais e atividades formativas.









“A cena do grafite é muito ampla. A gente tem em BH artistas de diferentes vertentes que começaram a atuar em diferentes momentos. Hoje, essa cena está muito atrelada à cultura hip-hop da cidade, que é muito forte. O festival nasceu com o objetivo de ser um evento protagonizado pelo grafite”, explica a produtora cultural Letícia Fox, integrante da equipe de idealizadores da ação.



''A cena do grafite é muito ampla. A gente tem em BH artistas de diferentes vertentes que começaram a atuar em diferentes momentos. Hoje, essa cena está muito atrelada à cultura hip-hop da cidade'' Letícia Fox, produtora cultural





Nilo Zack, com seus palhaços, marca presença nas ruas de BH (foto: Acervo pessoal)



DIVERSIDADE





“Essa galera trabalha com gosto e já está na cena há mais tempo. Ao convidá-los, nosso objetivo era que o trabalho apresentado no festival tivesse traços e estilos diferentes de artistas atuantes em Belo Horizonte. Então, não é difícil reconhecer os trabalhos deles espalhados pela capital”, afirma.

Tina comprova que mulheres conquistaram espaço no grafite (foto: Acervo pessoal)



Para chegar a um consenso sobre como seria o painel, os 10 artistas se reuniram na última segunda-feira (30/5) para discutir propostas e referências que gostariam de incluir no trabalho. Depois disso, foi criado um grupo no WhatsApp para que pudessem enviar ideias e se comunicar ao longo da semana.





Fênix se destaca entre os artistas da nova geração (foto: Acervo pessoal) “Eles discutiram quem seriam os homenageados e chegaram à conclusão de que, mesmo sendo painel coletivo, terá a pintura individual de cada um. Cada grafiteiro traz o seu próprio traço. O processo de decidir como seria feito o trabalho foi bastante íntimo e até mesmo pessoal, mas muito coletivo. A gente deixou que ficassem livres para explorar sua metodologia própria na hora de trabalhar”, conta Letícia.

Ela faz mistério sobre os homenageados no painel. “A gente quer que a galera conheça o mural, vá até o evento para ver de perto o trabalho e aproveitar o que nosso festival tem para oferecer.”



''Temos muitos grafiteiros em Belo Horizonte, mas, para esses artistas, é muito complexo o acesso às leis de incentivo. Então, acaba que eles se fazem presentes em eventos não necessariamente voltados para o grafite'' Letícia Fox, produtora cultural





Além da inauguração do painel coletivo, o Festival Cena Grafitti no Morro realizará atividades ao longo de todo o dia. O evento contará com apresentações musicais dos MCs Xavs, RJ, LZ 93 e Zarashi, além de sets dos DJs Pat Manoese e Face 3.









Wanata e a bandeira multicolorida do respeito à diversidade de gêneros (foto: Acervo pessoal)

Também serão oferecidas atividades formativas, como roda de conversa sobre o surgimento do grafite e sua relação com o empreendedorismo, e oficina básica de introdução ao grafite.





Em sua primeira edição, o evento, derivado do Festival Hip House, buscou fomentar a produção de ações totalmente voltadas para o grafite.





Letícia Fox afirma que a cena em BH é forte, mas falta aproximar os artistas de mecanismos de patrocínio cultural. “Temos muitos grafiteiros em Belo Horizonte, mas, para esses artistas, é muito complexo o acesso às leis de incentivo. Então, acaba que eles se fazem presentes em eventos não necessariamente voltados para o grafite”, explica.

Leds 2 vai prestar sua homenagem à cena do hip-hop (foto: Acervo pessoal)





“O grafite era manifestação que ficava muito restrita às ruas, mas agora os artistas têm começado a participar de festivais e festas. A meta é fazer isso crescer, quebrar as barreiras que ainda restringem esse tipo de produção”, conclui.

FESTIVAL CENA GRAFITTI NO MORRO





Tot 2 em ação nos muros da cidade (foto: Acervo pessoal)

Neste domingo (5/6), das 13h às 22h. Centro Cultural Favela Bela, Avenida Arthur Bernardes, 1.590, Vila Barragem Santa Lúcia. Entrada franca, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Junto com os produtores Wesley Castro, Luan Lima e Vitor Gonzaga, ela convidou artistas para criarem o painel que será inaugurado hoje. Segundo Letícia, o conjunto é bastante representativo, pois reúne jovens com diferentes estilos de trabalho, que começaram a grafitar em épocas distintas.