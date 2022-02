Cura: novo painel na Praça Raul Soares, em BH, aborda o ciclo da vida

Painel em produção da multiartista Mag Magrela, Avenida Bias Fortes (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A multiartista Mag Magrela, de 36 anos, - desenhista, grafiteira, pintora, escultora, cantora - e uma das referências nacionais na cena contemporânea de arte urbana, traz suas formas femininas singulares ao 45 metros do edifício Savoy, que fica na Avenida Bias Fortes, entre o viaduto Helena Grecco e o Mercado Novo, no Centro de BH.Nesta sexa-feira (18/2), já era possível começar a ver duas personagens abraçadas. A fachada do prédio vai ganhar uma arte que aborda o tempo. "A minha ideia é fazer um painel que represente os ciclos da vida: estar no momento presente, olhar no futuro", contou a artista.

Quem passou por lá, se deparou com desenhos e palavras. Isso porque antes de começar a pintar as empenas, existe um trabalho que ajuda a guiar as artistas. A artista explicou que o desenhos e palavras demarcam numa escala cada um dos pontos do projeto. Essa é a chamada fase de marcação. "Depois que marcamos, aí sim começa", explica a artista.Hoje, a reportagem do Estado de Minas já flagrou os rostos das personagens entre as palavras. Mas chuva da tarde atrapalhou um pouco os planos da artista. "Nós íamos subir agora, mas não deu", disse. Ela explica que tem o prazo de 10 dias para entregar a obra. "Estou muito feliz por participar. Eu acho que o Cura é um dos melhotes festivais do mundo, tanto na concepção quanto na representatividade artística. É um grande exemplo", disse.

Um dos grupos mais antigos de teatro de bonecos do Brasil também apresenta a instalação entre os dias 14 a 25 de fevereiro: "Gira De Novo". O Giramundo possui uma das mais bonitas trajetórias de dedicação às artes.



O grupo já deu vida a cerca de 1.500 bonecos com as mais variadas técnicas de construção de marionetes, se apresentando pelo Brasil e por 11 outros países, entre espetáculos infantis e adultos. Mantém também um museu, uma escola e um atelier de artes e ofícios. As artes estarão instaladas na Praça Raul Soares durante todo o festival e a visitação pode ser feita em qualquer horário.



Idealizado por Janaina Macruz, Juliana Flores e Priscila Amoni, o Cura também presenteou BH com o primeiro e, até então, único Mirante de Arte Urbana do mundo, na Rua Sapucaí.



O Cura realizou sua quinta edição em 2020, completando 18 obras de arte em fachadas e empenas, sendo 14 na Região do Hipercentro da capital mineira e quatro na Região da Lagoinha, formando, assim, a maior coleção de arte mural em grande escala já feita por um único festival brasileiro.



Relembre as outras edições





2017: Com intervenções nas laterais cegas de quatro prédios na região central de Belo Horizonte, os painéis chegaram a 50 metros de altura e 37 metros de largura. A primeira edição do festival teve a participação dos belo-horizontinos Thiago Mazza e Priscila Amoni, a dupla Acidum Project, de Fortaleza, e a artista espanhola, Marina Capdevilla. A exibição gratuita de filmes na Rua Sapucaí e rodas de conversa também fizeram parte da programação.





2018: A programação gratuita com palestras, oficinas e mostras de cinema compuseram as duas semanas de festival. A edição teve a participação de 21 artistas do grafite de raiz. De Belo Horizonte, nomes como de Criola e Comum se somaram ao grupo de artistas nacionais e internacionais convidados.





2019: Em um novo olhar sobre o Bairro Lagoinha, o Cura inaugurou mais um mirante para a galeria a céu aberto de arte urbana. A edição incluiu a pintura não só de prédios, mas também de muros e estabelecimentos comerciais. Ao todo, foram 11 obras de arte pública e 11 dias de programação. As obras foram assinadas por Elian Chali, da Bahia, Luna Bastos, do Piauí e outros artistas belo-horizontinos. Vivências artísticas também fizeram parte da programação.

2020: Por conta da pandemia, o Cura 2020 teve parte de sua programação realizada de forma online. Nesta edição, a curadoria defendeu a resistência por meio da arte e cuidado com as pessoas, afetos e natureza. Desta vez, foram pintadas 4 empenas no hipercentro da cidade, pelas mãos dos artistas Diego Mouro, Robinho Santana, Daiara Tukano e da belo-horizontina Lídia Viber.





2021: Em uma edição que evocou a força das águas do Rio Amazonas e energia da floresta. A edição teve como convidados o mineiro Ed-Mun, que coloriu o edifício Paula Ferreira; o Coletivo MAHKU, que trouxe para a capital a força de seu povo guardião da floresta; o Coletivo Viva JK e os artistas internacionais Shipibo-Conibo Sadith Silvano e Ronin Koshi. Fez parte da programação, ainda, uma tarde de imersão junto aos povos Huni Kuin, Shipibo, Marajó, Pataxó, Kambiwá, Quechua, Aymara e Aranã na Raulzona.



Em 2021, o Cura levou para as ruas de Belo Horizonte a força da floresta Amazônica e dos povos originários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.