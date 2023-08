677

A cantora Paula Lima diz quer Rita Lee incentivou seu projeto dedicado a ela Diego Mello/Divulgação

A admiração de Paula Lima por Rita Lee (1947-2023) vem desde a infância. "Vejo aquela mulher vibrante, colorida, superinteligente, e aquilo me chamou muito a atenção", diz Paula, sobre suas primeiras lembranças da Rainha do Rock brasileira.









Como cantora, Paula teve a oportunidade de se apresentar ao lado de Rita, em 2004, num show especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, do qual participaram também a cantora e compositora Zélia Duncan e uma orquestra feminina. O público foi estimado em 120 mil pessoas.





A partir dessa experiência, Paula percebeu que, além de ser uma artista admirável, Rita Lee era também uma pessoa formidável. “Eu me apaixonei realmente por ela”, diz. Ao longo dos anos, continuaram a manter contato, segundo diz.





Em 2019, Paula Lima teve a ideia de criar um show no qual interpretasse a obra de uma mulher que fale de coisas em que ela acredita e “que seja uma potência empoderada, feminina e ativista”. Achou que sua única opção era homenagear Rita Lee.





“Soul Lee” aproxima o rock da Rainha do universo do soul, com releituras cheias de suingue. A primeira apresentação do show em Belo Horizonte será neste sábado (12/8), no Grande Teatro do Sesc Palladium.

Arranjos O repertório foi escolhido a partir da memória que a paulista de Taubaté guarda das músicas que ouviu quando criança, no rádio e nas novelas. Paula canta “Baila comigo”, “Ovelha negra”, “Agora só falta você”, “Nem luxo, nem lixo” “Mania de você”, entre outros sucessos de Rita Lee.





Sobre os arranjos, ela diz: “É um som meu, muito diferente do pop rock incrível e genial de Rita Lee. É uma coisa que eu criei, tem a ver com o que eu venho fazendo desde o início da minha carreira”.





Segundo Paula, Rita soube do show em 2019 e gostou da ideia, inclusive apoiando-a quando ela teve a ideia de registrar o show. A cantora descreve a experiência de apresentar esse show ao vivo como arrepiante.

“A Rita tem tantos hits, tantos clássicos, tanta gente que gosta do trabalho dela... No momento em que eu piso no palco, desde a primeira música até a última, todo mundo canta junto. É emocionante.”





No ano passado, Rita Lee foi homenageada pelo Grammy Latino com o Prêmio à Excelência Musical, um reconhecimento pelo conjunto da obra. Na ocasião, Paula Lima foi uma das artistas escolhidas para presta homenagem à cantora. Ao lado de cantoras como Manu Gavassi e Luísa Sonza, ela celebrou a trajetória de Rita em um show acústico realizado em novembro daquele ano. Paula também fez uma participação no show de Beto Lee, filho de Rita e Roberto de Carvalho, na Virada Cultural paulistana.





“Soul Lee” atualmente caminha em paralelo ao show “Eu, Paula Lima”, show que a cantora pretende manter por muito tempo, por julgá-lo “atemporal, com diversos clássicos do Brasil”.

“SOUL LEE” - PAULA LIMA CANTA RITA LEE

Neste sábado (12/8), às 21h, no Grande Teatro Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos disponíveis no Sympla e na bilheteria do local. Plateia 1: R$ 100; Plateia 2: R$ 80; Plateia 3: R$ 60 (valores para a inteira). Meia-entrada na forma da lei.





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes