Titãs e Gaby Amarantos são confirmados na Virada Cultural de BH 2023 Reprodução/Instagram/Rodolfo Magalhães/Divulgação A 8ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte tornará o Centro da capital mineira um caldeirão cultural com 24 horas de uma programação ininterrupta, que se inicia às 19h de sábado, 19 de agosto. Com mais de 250 artistas locais que se diversificam na grade da programação gratuita, o evento se dedica às mais diversas linguagens artísticas e culturais. Na música, por exemplo, estão confirmados os shows dos Titãs, Gaby Amarantos, Thaíde, Clara x Sofia e diversos músicos nos seis palcos espalhados pela cidade.





Essas intervenções serão espalhadas pelo Centro: Palco Sesc, na Praça da Estação; Palco Viaduto, localizado embaixo do Viaduto Santa Tereza; Palco Gramado e Palco Parque, ambos no Parque Municipal; Palco Praça Sete, na Rua Carijós; e Palco Guaicurus, que fica na tradicional rua do hipercentro. Além de oito percursos entre os palcos: Circuito Parque, Edifício Central, Praça da Estação, Teatro Francisco Nunes, Espaço Cine, Pista de Patins, Museu da Moda (Mumo) e Mercado das Flores.





Confira o mapa:





Mapa de BH para a 8ª Virada Cultural Divulgação/PBH

Além de todos os artistas citados, o evento também reúne projetos que já se tornaram uma "tradição" de BH, como o Mundialito de Rolimã, a Gaymada e o Duelo de MC's, além de iniciativas como a Festa da Luz, o Festival Tranquilo, a Festa Transa e a Festa Alta Fidelidade. O Viradão Gastronômico completa a programação com 34 estabelecimentos e uma variedade de opções saborosas.

Redescobrir o Centro

A Secretária Municipal de Cultura, Eliane Parreiras, destaca o tema do evento, "Virada Cultural de Todo Mundo", e reforça que o movimento se consolidou como um convite para as pessoas explorarem o Centro com novos olhares.

"Um dos maiores diferenciais é a ideia do espaço como encontro, convivência e experiência. A integração com a convivência urbana. Temos uma pluralidade cultural e, ao mesmo tempo, a inclusão dos movimentos urbanos que já estão neste território, como hip hop, soul, capoeira, muitos outros públicos, movimentos e linguag/ens que dão vida ao Centro de BH", afirma.





De acordo com a secretária, a expectativa é superar o público do ano passado, de 300 mil pessoas circulando pela cidade nas programações. Ela reforça que a Virada Cultural de BH tem ampliado a cada edição. "Temos a ampliação das parcerias, dos movimentos culturais presentes que estão juntos, o número de atividades permanece o mesmo, mas são muitas horas e opções de viver o Centro. Tem um grande diferencial nessa edição, que são as projeções e intervenções urbanas que permitem ao público esse percurso, não só vivenciar as programações dos palcos, mas também esse roteiro, circular dentro do Centro, caminhar, descobrir esses novos lugares, encontrar com essa coletividade", comemora.

Coletiva de imprensa na Prefeitura de Belo Horizonte para anunciar a programação da Virada Cultural de BH 2023 Natasha Werneck/EM/D.A Press

Segurança

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) manterá um efetivo de 200 agentes atuando durante as 24 horas de programação. Serão utilizadas 20 motocicletas, 18 viaturas, um micro-ônibus e uma Unidade de Segurança Preventiva (USP). As estações do Move serão percorridas durante as rondas preventivas, para que o embarque e desembarque do público ocorra com segurança e tranquilidade.

Os guardas vão priorizar as rondas preventivas a pé, circulando entre o público, com o objetivo de coibir a prática de furtos, de agressões e de ocorrências de importunação sexual. As viaturas serão utilizadas para dar agilidade ao deslocamento das equipes.

Além disso, a cidade será monitorada por meio das mais de 4 mil câmeras do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte.

Trânsito e Transporte

Haverá o fechamento do hipercentro a partir das 14h de sábado (19/8), com reabertura a partir da madrugada de segunda-feira (21/8).

O metrô irá funcionar, ininterruptamente, durante toda a noite e todo o dia, com intervalo entre os trens de 15 minutos. Em relação aos ônibus, haverá reforço nas estações e nas linhas da Regional Leste.

Confira a programação completa: